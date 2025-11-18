Hà Nội

Xã hội

Bắt đối tượng truy nã tại Sân bay quốc tế Nội Bài

Theo hồ sơ, ngày 9/8/2022, Bằng bị Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (trước đây) truy nã về tội gây rối trật tự công cộng.

Gia Đạt

Ngày 18/11, Công an TP Hà Nội cho biết, nhận được thông tin đối tượng truy nã xuất hiện tại Sân bay quốc tế Nội Bài, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh - Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, CATP Hà Nội đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ thành công đối tượng.

4.jpg
Đối tượng truy nã bị bắt giữ.

Trước đó, hồi 21h ngày 17/11/2025, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh nhận được đề nghị của Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài về việc phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ đối tượng truy nã đang xuất hiện tại khu vực nhà ga T2.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh đã nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường, phối hợp cùng Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài và Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ đối tượng truy nã là Nguyễn Hữu Bằng (SN 1995; thường trú tại xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa). Theo hồ sơ, ngày 9/8/2022, Bằng bị Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (trước đây) truy nã về tội gây rối trật tự công cộng.

Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài đã làm thủ tục bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Thanh Hoá để điều tra, xử lý theo quy định.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.
