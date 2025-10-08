Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt đối tượng dùng vỏ chai bia đuổi đánh người dân trước cổng trường học

Đối tượng Triệu Trọng N. đã dùng vỏ chai bia tấn công người dân trước cổng trường học. Đáng chú ý, N. mới ra tù được 4 ngày.

Gia Đạt

Ngày 8/10, Công an TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ người đàn ông gây rối trật tự khi dùng vỏ chai bia tấn công người dân trước cổng Trường tiểu học Mai Động (phường Tương Mai, Hà Nội).

45e0e19104631230d892e18d91a11df0.jpg
Lực lượng chức năng khống chế đối tượng.

Trước đó, tối 6/10, Tổ công tác Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (Cảnh sát 113) - Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về việc một đối tượng có biểu hiện hung hãn, dùng vỏ chai bia đuổi đánh người dân tại khu vực trước cổng Trường tiểu học Mai Động.

Đối tượng đã dùng chai bia tấn công một người dân, khiến nạn nhân bị thương ở vùng mắt. Nhận được tin báo, công an có mặt nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng, kịp thời ngăn chặn hành vi nguy hiểm.

Khai tại cơ quan công an, đối tượng cho biết mình là Triệu Trọng N. (SN 1989, quê Quảng Ninh). N. mới ra tù được 4 ngày, trước khi gây rối N. đã sử dụng rượu, bia. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
#Triệu Trọng N. #vỏ chai bia #đánh người #cổng trường học #bảo vệ trật tự #bắt giữ đối tượng

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng hỗn chiến trong đêm ở Quảng Trị

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, 2 nhóm thanh thiếu niên ở Quảng Trị đã dùng hung khí đuổi đánh nhau trong đêm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Ngày 8/10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với các đối tượng, gồm: Nguyễn Thành Long (SN 2005, trú tại thôn Thanh Sơn, xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị); Mai Chánh Kiệt (SN 2007 và Trương Viết Anh (SN 2008, cùng trú tại TDP Nhân Thọ, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị) về tội Gây rối trật tự công cộng (theo điểm b Khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự); Nguyễn Minh Hoài (SN 2007, trú tại TDP Chính Trực, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) về tội Gây rối trật tự công cộng (theo Khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự) và tội Cố ý gây thương tích (theo Khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự).

1-8-e1759892855466.jpg
Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi đối tượng Nguyễn Thành Long.
Xem chi tiết

Xã hội

Nhóm thanh thiếu niên đuổi đánh nhau, 1 người bị thương ở Hải Phòng

Khi xem cổ vũ cho các thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao, các đối tượng xảy ra mâu thuẫn, xô xát, đuổi đánh nhau khiến 1 người bị thương.

Ngày 29/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, khoảng 02h00 ngày 21/9, trên tuyến đường Bùi Viện, thuộc phường Kiến An, một số thanh, thiếu niên tụ tập thành đám đông với mục đích xem, cổ vũ cho các thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao.

89.png
Nơi xảy ra sự việc.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt 9 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau khiến 3 người thương vong

Trong lúc đuổi đánh nhau, xe máy do Hiểu cầm lái va chạm với người dân đi đường, sau đó tiếp tục đâm vào xe đầu kéo đang đỗ bên đường dẫn đến tử vong.

Ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định tạm giữ hình sự 9 thanh niên mang hung khí, lạng lách, đánh võng, gây tai nạn làm 3 người thương vong. Ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông tại đường tỉnh lộ 323H (thuộc khu 2A, xã Phù Ninh).

56.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới