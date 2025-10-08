Bắt đối tượng dùng vỏ chai bia đuổi đánh người dân trước cổng trường học

Đối tượng Triệu Trọng N. đã dùng vỏ chai bia tấn công người dân trước cổng trường học. Đáng chú ý, N. mới ra tù được 4 ngày.

Ngày 8/10, Công an TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ người đàn ông gây rối trật tự khi dùng vỏ chai bia tấn công người dân trước cổng Trường tiểu học Mai Động (phường Tương Mai, Hà Nội).

Lực lượng chức năng khống chế đối tượng.

Trước đó, tối 6/10, Tổ công tác Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (Cảnh sát 113) - Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về việc một đối tượng có biểu hiện hung hãn, dùng vỏ chai bia đuổi đánh người dân tại khu vực trước cổng Trường tiểu học Mai Động.

Đối tượng đã dùng chai bia tấn công một người dân, khiến nạn nhân bị thương ở vùng mắt. Nhận được tin báo, công an có mặt nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng, kịp thời ngăn chặn hành vi nguy hiểm.

Khai tại cơ quan công an, đối tượng cho biết mình là Triệu Trọng N. (SN 1989, quê Quảng Ninh). N. mới ra tù được 4 ngày, trước khi gây rối N. đã sử dụng rượu, bia. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

