Xã hội

Bắt 9 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau khiến 3 người thương vong

Trong lúc đuổi đánh nhau, xe máy do Hiểu cầm lái va chạm với người dân đi đường, sau đó tiếp tục đâm vào xe đầu kéo đang đỗ bên đường dẫn đến tử vong.

Gia Đạt

Ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định tạm giữ hình sự 9 thanh niên mang hung khí, lạng lách, đánh võng, gây tai nạn làm 3 người thương vong. Ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông tại đường tỉnh lộ 323H (thuộc khu 2A, xã Phù Ninh).

56.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, xác minh tối cùng ngày, nhóm 9 thanh niên đi 4 xe máy mang theo ná cao su tự chế bắn đạn bi sắt, đi tìm đánh nhóm thanh niên lạ. Nhóm 9 thanh niên gồm: Hoàng Anh Tuấn (SN 2007); Phạm Thanh Tuyền (SN 2006); Nguyễn Quang Huy (SN 2007); Nguyễn Khắc Đạt (SN 2007); Nguyễn Huy Hoàng (SN 2007), Nguyễn Thế Hiền (SN 2009); Trần Quang Hiếu (SN 2007); Lê Đức Khả (SN 2008) đều trú tại xã Bình Phú và Nguyễn Hải Đăng (SN 2009, xã Dân Chủ).

Khi phát hiện, nhóm 5 thanh niên khác, gồm: Phạm Văn Hiểu (SN 2009), Đặng Ngọc Trí (SN 2009), Trương Đức Huy (SN 2007), Trương Văn Đoan (SN 2007) và Phạm Văn Tân (SN 2007, đều trú tại xã Phù Ninh) đang lái xe máy nẹt pô, lạng lách, đánh võng, nhóm này đã đuổi đánh.

Trên quãng đường hơn 2km, các đối tượng liên tục chạy xe tốc độ cao, bấm còi, nẹt pô, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Trong lúc đuổi đánh nhau, xe máy do Phạm Văn Hiểu cầm lái va chạm với người dân đi đường, sau đó tiếp tục đâm vào xe đầu kéo đang đỗ bên đường. Vụ tai nạn khiến Hiểu bị chấn thương sọ não, tử vong tại bệnh viện; Đặng Ngọc Trí và một người dân khác bị thương.

Nguồn: ĐTHĐT.
