Nhóm thanh thiếu niên đuổi đánh nhau, 1 người bị thương ở Hải Phòng

Ngày 29/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, khoảng 02h00 ngày 21/9, trên tuyến đường Bùi Viện, thuộc phường Kiến An, một số thanh, thiếu niên tụ tập thành đám đông với mục đích xem, cổ vũ cho các thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao.

Nơi xảy ra sự việc.

Sau đó các đối tượng xảy ra mâu thuẫn, xô xát, đuổi đánh nhau ở phần đường dành cho xe thô sơ trên tuyến đường Bùi Viện. Hậu quả, L.Q.G, sinh năm 2007, trú tại phường Gia Viên, TP Hải Phòng bị thương tích tại vùng đầu, phải đi điều trị tại bệnh viện.

Qua phối hợp điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Kiến An đã triệu tập, làm rõ 10 đối tượng có liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp 3 đối tượng gồm: Nguyễn Tùng Anh, sinh ngày 15/8/2008, trú tại số 15/131 đường vòng Vạn Mỹ, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng, Võ Hoàng Gia Huy, sinh ngày 04/01/2009, trú tại số 79/67/212 Đà Nẵng, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng và Lê Văn Hiếu, sinh ngày 30/9/2007, ở số 17 Lạch Tray, phường Gia Viên, TP Hải Phòng về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

