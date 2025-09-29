Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nhóm thanh thiếu niên đuổi đánh nhau, 1 người bị thương ở Hải Phòng

Khi xem cổ vũ cho các thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao, các đối tượng xảy ra mâu thuẫn, xô xát, đuổi đánh nhau khiến 1 người bị thương.

Gia Đạt

Ngày 29/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, khoảng 02h00 ngày 21/9, trên tuyến đường Bùi Viện, thuộc phường Kiến An, một số thanh, thiếu niên tụ tập thành đám đông với mục đích xem, cổ vũ cho các thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao.

89.png
Nơi xảy ra sự việc.

Sau đó các đối tượng xảy ra mâu thuẫn, xô xát, đuổi đánh nhau ở phần đường dành cho xe thô sơ trên tuyến đường Bùi Viện. Hậu quả, L.Q.G, sinh năm 2007, trú tại phường Gia Viên, TP Hải Phòng bị thương tích tại vùng đầu, phải đi điều trị tại bệnh viện.

Qua phối hợp điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Kiến An đã triệu tập, làm rõ 10 đối tượng có liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp 3 đối tượng gồm: Nguyễn Tùng Anh, sinh ngày 15/8/2008, trú tại số 15/131 đường vòng Vạn Mỹ, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng, Võ Hoàng Gia Huy, sinh ngày 04/01/2009, trú tại số 79/67/212 Đà Nẵng, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng và Lê Văn Hiếu, sinh ngày 30/9/2007, ở số 17 Lạch Tray, phường Gia Viên, TP Hải Phòng về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Điều tra nhóm thanh thiếu niên đem dao tự chế tìm chém đối thủ:

(Nguồn: THĐT)
#thanh thiếu niên #Hải Phòng #đuổi đánh nhau #xe mô tô #xung đột thanh thiếu niên

Bài liên quan

Xã hội

Bắt 9 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau khiến 3 người thương vong

Trong lúc đuổi đánh nhau, xe máy do Hiểu cầm lái va chạm với người dân đi đường, sau đó tiếp tục đâm vào xe đầu kéo đang đỗ bên đường dẫn đến tử vong.

Ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định tạm giữ hình sự 9 thanh niên mang hung khí, lạng lách, đánh võng, gây tai nạn làm 3 người thương vong. Ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông tại đường tỉnh lộ 323H (thuộc khu 2A, xã Phù Ninh).

56.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Tài xế xe buýt “nhái” đuổi đánh hành khách bị xử phạt gần 6 triệu đồng

Với hành vi rượt đuổi hành khách trên quốc lộ 1A, Phan Ngọc Giám bị Công an xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) xử phạt gần 6 triệu đồng.

Ngày 22/9, thông tin từ Công an xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu 750 nghìn đồng đối với Phan Ngọc Giám (SN 1972, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo đó, Phan Ngọc Giám là tài xế xe chở khách mang BKS 38B – 011.16 có màu sơn giống với xe buýt đã có hành vi đuổi đánh anh H.T.C. (SN 1995, trú xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh) - hành khách đi trên xe, xảy ra trên quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh ngày 17/8.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng đi xe máy cầm hung khí rượt đuổi nhau

Lực lượng chức năng Nghệ An vừa bắt giữ và xử lý vi phạm hành chính với nhóm đối tượng đi xe máy, rượt đuổi, đánh nhau…rồi quay video đăng trên mạng xã hội.

Ngày 18/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 08 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng và xử lý vi phạm hành chính đối với các đối tượng có liên quan.

images2038438-1c3c966fdd3d57630e2c5.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới