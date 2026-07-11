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Xã hội

Cựu cán bộ ngân hàng ở Quảng Trị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 29 tỷ đồng

Với thủ đoạn vay tiền đáo hạn ngân hàng, Lê Văn Thành đã chiếm đoạt của nhiều bị hại tại xã Lao Bảo và Khe Sanh (Quảng Trị), với tổng số tiền hơn 29 tỷ đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 11/7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Thành (SN 1994, trú tại: thôn Tây Chín, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) về hành vi phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian từ tháng 9/2025 đến tháng 01/2026, để có tiền trả nợ cho các khoản vay cũ, Lê Văn Thành đã đưa ra thông tin gian dối về mục đích vay tiền làm đáo hạn ngân hàng đối với nhiều người dân trên địa bàn xã Lao Bảo và xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

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Cơ quan Công an thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Thành.

Thời điểm đó, Thành đang làm việc tại một chi nhánh Ngân hàng ở địa bàn xã Lao Bảo, nên được nhiều người dân tin tưởng, cho vay nhiều khoản tiền để đáo hạn ngân hàng. Sau khi nhận tiền vay, Thành đã chiếm đoạt và sử dụng phần lớn số tiền này để trả nợ cho các khoản vay khác của mình.

Bằng thủ đoạn nêu trên, Thành đã chiếm đoạt của nhiều bị hại tại xã Lao Bảo và Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị), với tổng số tiền hơn 29 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Xem thêm video khởi tố, bắt tạm giam nữ quái lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Nguồn: THLC)
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