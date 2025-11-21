Hà Nội

Xã hội

Bắt con nghiện trộm xe máy ở Vĩnh Long

Phát hiện chiếc xe máy không có người trông coi, Mai Văn Tuấn Anh (tỉnh Vĩnh Long) đã lén lấy trộm rồi nhanh chân tẩu thoát.

Hạo Nhiên

Ngày 21/11, thông tin từ Công an xã Mỏ Cày (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Mai Văn Tuấn Anh ( sinh năm 1988, thường trú ấp 3, xã Mỏ Cày) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào lúc 10h ngày 12/11, Tuấn Anh đi bộ trên Quốc lộ 60 theo hướng từ Bến xe Mỏ Cày đến vòng xoay Đa Phước Hội, khi đến một đại lý vé số thuộc ấp 4 (xã Mỏ Cày) thì phát hiện một xe mô tô 02 bánh hiệu Yamaha Sirius màu đen trắng, mang biển kiểm soát 71B1-76.xxx không người trông coi, chìa khóa vẫn còn trên xe.

trom.jpg
Đối tượng Mai Văn Tuấn Anh cùng tang vật bị bắt giữ.

Lấy trộm được xe, Tuấn Anh mang đến một tiệm game bắn cá tại khu vực gần cầu Cái Cấm thuộc phường Bến Tre để cầm cố nhưng không được, nên đối tượng bỏ lại xe ở tiệm game rồi đi về nhà.

Đến ngày 13/11, Công an xã Mỏ Cày tiến hành bắt đối tượng và thu giữ được tang vật nêu trên.

Được biết, Mai Văn Tuấn Anh là đối tượng nghiện ma túy, thuộc diện quản lý của Công an xã Mỏ Cày, không có nghề nghiệp ổn định, vừa chấp hành xong bản án 02 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Công an #Vĩnh Long #bắt giữ #con nghiện #trộm xe máy

