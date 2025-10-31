Hà Nội

Xã hội

Bắt 2 đối tượng sử dụng vật liệu nổ để khai thác thiếc trái phép ở Cao Bằng

Các đối tượng bắt đầu tiến hành khai thác quặng, sau khoảng 10 ngày thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ và thu giữ nhiều tang vật gồm công cụ...

Gia Đạt

Ngày 31/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đình Tân (sinh năm 1978, trú tại xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ) và Trần Thị Mùi (sinh năm 1972, trú tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) về hành vi khai thác khoáng sản trái phép và mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ.

571681974-1302342295263347-880250591451955736-n.jpg
Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 7 bị can trong vụ án này. Theo tài liệu điều tra, từ tháng 3/2025, các đối tượng đã bàn bạc thống nhất, chuẩn bị công cụ, phương tiện, tuyển người để tiến hành khai thác quặng thiếc trái phép tại tổ dân phố Kim Phú 28, phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang.

Đến giữa tháng 7/2025, các đối tượng bắt đầu tiến hành khai thác quặng, sau khoảng 10 ngày thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ và thu giữ nhiều tang vật gồm công cụ, phương tiện, vật liệu nổ dùng để khai thác quặng trái phép.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ, điều tra mở rộng vụ án.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, hành vi của các đối tượng được pháp luật quy định thuộc loại tội phạm rất nghiêm trọng, đã xâm phạm đến an toàn công cộng được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hướng xấu đến an ninh, trật tự của địa phương. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguồn: ĐTHĐT.
