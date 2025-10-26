Hà Nội

Xã hội

TP HCM đề xuất xây đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 trên 'đất vàng' hơn 4ha

TP HCM đề xuất xây đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 và không gian ngầm trên khu "đất vàng" hơn 4ha, kết hợp công viên và khai thác không gian đô thị.

Theo Anh Phương/Vietnamnet

Sở Xây dựng vừa báo cáo UBND TP HCM về phương án triển khai dự án công trình công cộng tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài.

Khu đất này có diện tích khoảng 4,36ha, có nguồn gốc là Nhà khách Chính phủ với 7 căn biệt thự được xây dựng trong khuôn viên, nhưng đã bị bỏ trống hơn chục năm qua. Đây được xem là khu “đất vàng” khi nằm giữa ba tuyến đường Lý Thái Tổ, Hùng Vương và Trần Bình Trọng, gần Ngã sáu Cộng Hòa.

Theo quy hoạch năm 2013, khu đất số 1 Lý Thái Tổ có chức năng sử dụng là đất hỗn hợp (2,18ha) và đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị (2,18ha). Khu vực này đồng thời được quy hoạch làm vị trí nhà ga cho tuyến metro số 1 (kéo dài) và tuyến metro số 3.

tuong-dai.png
Hiện trạng khu đất số 1 Lý Thái Tổ. Ảnh: Nguyễn Huế

Về phương án chỉnh trang, Sở Xây dựng TPHCM đề xuất nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực nhằm đáp ứng mục tiêu xây dựng công viên cây xanh, sân chơi phục vụ cộng đồng, đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 và kết hợp khai thác không gian ngầm.

Đối với tượng đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19, Sở Xây dựng cho rằng nên tổ chức thi tuyển kiến trúc. Cùng với công viên công cộng, hai công trình này được đề xuất đầu tư xây dựng theo hình thức xã hội hóa.

Ngoài ra, cần mở rộng đường Trần Bình Trọng (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Hùng Vương) với tổng kinh phí dự toán 1.073 tỷ đồng. Trong đó, chi phí di dời, giải tỏa 115 hộ dân và 1 tổ chức khoảng 830,5 tỷ đồng; chi phí xây dựng khoảng 40,7 tỷ đồng.

