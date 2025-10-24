Hà Nội

Xã hội

Tắt thiết bị giám sát hành trình, chủ tàu cá ở Quảng Trị bị khởi tố

Để thực hiện hành vi khai thác thuỷ sản trái phép, một chủ tàu cá ở Quảng Trị đã tắt thiết bị giám sát hành trình.

Hạo Nhiên

Ngày 24/10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Văn Hành (SN 1983, trú tại thôn Đông Đức, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị - là chủ tàu cá) về tội “Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử”.

Theo thông tin ban đầu, từ 20h ngày 18/5, Nguyễn Văn Hành điều khiển và ngắt nguồn điện 2 thiết bị giám sát hành trình tàu cá mang số hiệu QB-92083-TS rời cảng Gianh (tỉnh Quảng Trị) để đi khai thác thủy sản tại vùng biển Việt Nam và Trung Quốc.

z7151126963645-e58a82cdf237b9b53affb313d4fb9d0d.jpg
Cơ quan Công an thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hành.

Đến 16h30 ngày 21/5, khi tàu cá này đang hoạt động tại vùng biển Trung Quốc thì bị lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc phát hiện, bắt giữ và bàn giao cho Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 Việt Nam để xử lý theo quy định.

Hành vi này khiến hệ thống giám sát tàu cá bị gián đoạn hơn 68 giờ, gây rối loạn hoạt động quản lý, theo dõi của cơ quan chức năng.

Theo quy định của Luật Thủy sản năm 2017, tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên bắt buộc phải duy trì tín hiệu thiết bị giám sát hành trình trong suốt quá trình hoạt động.

Việc cố tình tháo hoặc tắt thiết bị VMS bị xem là vi phạm nghiêm trọng, nằm trong nhóm hành vi bị Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo trong khuyến nghị về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp điều tra, làm rõ.

Bắt giữ hai tàu cá đánh bắt thủy sản trái phép ở Quảng Trị

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, bắt giữ hai tàu cá ở tỉnh Quảng Bình có hành vi đánh bắt thuỷ sản trái phép.

Ngày 29/4, Trung tá Nguyễn Thuận Sáng, Hải đội trưởng Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện 02 tàu cá có hành vi đánh bắt thuỷ sản trái phép trên vùng biển tỉnh Quảng Trị.

Bat giu hai tau ca danh bat thuy san trai phep o Quang Tri
Tàu cá khai thác trái quy định. Ảnh: Đình Tiến
Quảng Trị: Bắt 2 tàu cá đánh bắt hải sản trái quy định

Lực lượng Biên phòng Quảng Trị phát hiện và bắt giữ liên tiếp 2 vụ tàu cá hành nghề khai thác hải sản trái phép trên vùng biển địa phương.

Trước đó vào ngày 25/3, biên đội tàu tuần tra thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đang thực hiện nhiệm vụ giám sát nghề cá khu vực Vịnh Bắc Bộ. Quá trình tuần tra phát hiện tàu cá mang số hiệu QB 11670TS do ông Trần Văn Bạch (sinh 1994) ở xã Nghĩa An, Thành phố Quảng Ngãi làm thuyền trưởng cùng các thuyền viên đang có hành vi khai thác hải sản gần bờ bằng hình thức giã cào trái với quy định của pháp luật cách bờ 6,6 hải lý. Biên đội tàu tuần tra đã tiến hành lập biên bản đối với tàu cá này về hành vi khai thác hải sản trái phép, đồng thời bố trí tàu tuần tra và cán bộ đưa người, phương tiện vi phạm vào cảng Cửa Việt, tiếp tục xử lý theo quy định.

Quang Tri: Bat 2 tau ca danh bat hai san trai quy dinh
 Tàu cá đánh bắt trái quy định
