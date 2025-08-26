Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, miền Bắc và miền Trung mưa lớn

Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên Trung Lào, gây gió giật mạnh, nước dâng ven biển và mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sáng sớm nay (26/8), bão số 5 Kajiki di chuyển sang khu vực Trung Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 4h ngày 26/8, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/giờ.

Dự báo đường đi và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới.

Khoảng 16h cùng ngày, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Trong sáng nay, vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn và đảo Hòn Ngư) còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-5m, biển động mạnh.

Trên đất liền khu vực Thanh Hóa-Nghệ An và vùng ven biển Ninh Bình còn có gió mạnh 6-7, giật cấp 9. Từ sáng sớm 26/8 đến hết ngày 26/8, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai, Sơn La và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ trên 200mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Từ sáng sớm 26/8 đến hết ngày 26/8, Hà Nội có mưa to và dông, Đà Nẵng không mưa. TP HCM có mưa, mưa rào và dông, tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Từ sáng sớm 26/8 đến 27/8, Thượng và Trung Lào mưa to với lượng mưa dao động 100-250mm, trong đó, Trung Lào có nơi trên 500mm.

Mưa lớn liên tục trút xuống nhiều giờ ở loạt tỉnh thành miền Bắc, miền Trung. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 25/8 đến 6 giờ ngày 26/8), khu vực các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh và từ Thanh Hoá đến Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Km46 210,2 mm (Sơn La); Cao Phạ 214 mm (Lào Cai); Vạn Mai 433,8 mm (Phú Thọ); Tân Sơn 123,8 mm (Bắc Ninh); Kỳ Thượng 298,4 mm (Quảng Ninh); Vạn Xuân 537,4 mm (Thanh Hoá); Thuỷ điện Hủa Na 484,2 mm (Nghệ An); Hồ Thượng Tuy 575,2 mm (Hà Tĩnh); Hoá Sơn 269,8 mm (Quảng Trị);...

Trong 4 giờ qua (từ 2h đến 6h ngày 26/8), khu vực tỉnh Lạng Sơn đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Chi Lăng 102 mm; Vạn Ninh 87,8 mm;... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo: Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh từ 20-50 mm, có nơi trên 80 mm; Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh từ 40-80 mm, có nơi trên 150 mm; Quảng Trị từ 30-50 mm, có nơi trên 70 mm.

Cảnh báo nguy cơ: Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1; riêng Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cấp 2.

Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Cơ quan khí tượng kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

>>> Xem thêm video Bão số 3 di chuyển nhanh hướng về Vịnh Bắc Bộ: