Mưa lớn trắng trời, đường sá Hà Nội ngập sâu, giao thông hỗn loạn

Xã hội

Mưa lớn trắng trời, đường sá Hà Nội ngập sâu, giao thông hỗn loạn

Nhiều tuyến phố của Hà Nội ngập úng sâu rộng sau cơn mưa nặng hạt kéo dài xuyên đêm.

Thiên Tuấn
Sáng 26/8, nhiều tuyến phố của TP. Hà Nội ngập sâu, giao thông bị gián đoạn.
Một số tuyến phố ngập đến gần bánh xe.
Nhiều phương tiện chết máy, hư hỏng.
Nhiều người phải hoãn đi làm vì cơn mưa lớn gây ngập.
Giao thông Hà Nội bị ảnh hưởng lớn bởi ngập úng.
Người dân di chuyển khó khăn.
Do ảnh hưởng hoàn lưu phía Bắc của bão số 5, đêm qua và sáng nay (26/8) Hà Nội đã có mưa rất lớn, lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 200mm như trạm Quốc Oai (Hà Nội) 211mm, trạm Đại Mỗ (Hà Nội) 201.7mm.
Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố tại Thủ đô ngập sâu, có nơi ghi nhận ngập trên 50cm.
Theo dự báo trong ngày 26/8, Thủ đô Hà Nội chịu tác động của hoàn lưu hậu bão số 5, nên tiếp tục có mưa to kéo dài, nguy cơ xảy ra ngập úng diện rộng với độ sâu ngập lớn nhất phổ biến từ 0,20-0,40m, có nơi ngập sâu hơn.
Cơ quan chức năng cảnh báo người dân hạn chế đi vào những khu vực trũng thấp, đường ngầm, hoặc các tuyến phố đã được cảnh báo ngập sâu. Khi di chuyển trong vùng ngập, nên đi chậm giữ khoảng cách an toàn để tránh chết máy hoặc gây va chạm.
Người đi xe máy nên tắt máy, dắt bộ qua đoạn ngập sâu để đảm bảo an toàn cho phương tiện và bản thân. Đối với ô tô cần tránh đi vào khu vực ngập quá nửa bánh xe; nếu bắt buộc phải đi thì nên chạy đều ga, không phanh gấp để tránh hỏng động cơ.
Người dân nên hạn chế ra đường trong giờ cao điểm mưa lớn, ưu tiên làm việc trực tuyến hoặc sắp xếp thời gian đi lại hợp lý để tránh ùn tắc, nguy hiểm.
