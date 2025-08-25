Hà Nội

Xã hội

Lâm Đồng quyết tâm đưa dự án điện phân nhôm đầu tiên vào vận hành năm 2026

Lâm Đồng tập trung tháo gỡ khó khăn để Dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông – dự án đầu tiên cả nước đi vào vận hành trong quý II/2026.

Nguyễn Tâm - Hoàng Hải

Chiều 25/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn cho Dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông – dự án điện phân nhôm đầu tiên của Việt Nam, với mục tiêu đưa vào vận hành trong quý II/2026.

lanh-dao-ubnd-tinh-lam-dong-cac-so-nganh-lien-quan-va-dai-dien-nha-dau-tu-tham-du-buoi-hop.jpg
Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, các sở, ngành liên quan và đại diện nhà đầu tư tham dự buổi họp.

Dự án do Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân làm chủ đầu tư, khởi công từ năm 2015 tại Khu công nghiệp Nhân Cơ (tỉnh Đắk Nông). Với diện tích hơn 129 ha, dự án có tổng vốn đầu tư trên 18.423 tỷ đồng, công suất thiết kế 450.000 tấn nhôm/năm, chia làm ba giai đoạn, mỗi giai đoạn 150.000 tấn. Đây là dự án sản xuất nhôm kim loại đầu tiên của Việt Nam, được coi là mắt xích cuối cùng trong chuỗi công nghiệp bôxít – alumin – nhôm kim loại. Khi đi vào vận hành, dự kiến mỗi năm sẽ đóng góp cho ngân sách khoảng 180 triệu USD, tạo động lực tăng trưởng kinh tế – xã hội cho khu vực Tây Nguyên.

Tại buổi làm việc, đại diện doanh nghiệp kiến nghị tháo gỡ hàng loạt vướng mắc liên quan đến cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 KCN Nhân Cơ, cũng như thẩm định thiết kế Trạm biến áp 220 kV phục vụ nhà máy. Trong đó, khó khăn lớn nhất là sự cố sụt trượt tại gói thầu xây dựng hạ tầng KCN Nhân Cơ (tổng mức đầu tư 1.600 tỷ đồng), xảy ra từ năm 2020 và kéo dài đến nay, khiến toàn bộ dự án chưa thể hoàn thiện. Sự cố này đã được các cơ quan tố tụng đưa ra xét xử, hiện vụ án đang trong giai đoạn phúc thẩm.

ong-le-trong-yen-pho-chu-tich-ubnd-tinh-lam-dong-phat-bieu-tai-buoi-hop.jpg
Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên cho biết dự án hiện phải thực hiện khắc phục theo kết luận của cơ quan thanh tra và Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ông nhấn mạnh: “Mục tiêu lớn nhất là đưa dự án vào hoạt động hiệu quả, cho ra lò thỏi nhôm đầu tiên mang thương hiệu nhôm Lâm Đồng vào quý II/2026. Đây là công trình được Chính phủ đặc biệt quan tâm, có ý nghĩa lớn với công nghiệp chế biến sâu của cả nước”.

Để tháo gỡ khó khăn, lãnh đạo tỉnh thống nhất sẽ xây dựng một nghị quyết riêng, ngắn gọn nhưng đầy đủ, nhằm cụ thể hóa chính sách hỗ trợ nhà đầu tư, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Sở Tài chính được giao khẩn trương rà soát, tham mưu để trình HĐND tỉnh xem xét trong kỳ họp gần nhất, đồng thời hoàn thiện thủ tục liên quan đến giá đất thuê hạ tầng.

Liên quan đến sự cố sụt trượt, ông Yên đề nghị các ngành chức năng nghiên cứu phương án doanh nghiệp tự ứng vốn khắc phục trên cơ sở đảm bảo quy định pháp luật và lợi ích chung. Doanh nghiệp cũng phải cam kết nghĩa vụ tài chính sau khi bản án có hiệu lực. Bên cạnh đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở TN&MT và Sở Xây dựng được giao phối hợp, sớm giải quyết dứt điểm các tồn tại về quy hoạch, đất đai, thẩm định kỹ thuật, đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp trong quá trình triển khai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định quyết tâm cùng các bộ, ngành Trung ương và doanh nghiệp tháo gỡ mọi khó khăn, để đến quý II/2026 dự án điện phân nhôm đầu tiên của cả nước chính thức đi vào hoạt động.

