Bão số 12 Fengshen tăng cấp khi vào Biển Đông

Bão số 12 Fengshen đã đi vào Biển Đông chiều 19/10, di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều 19/10, bão Fengshen đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 trong năm 2025. Lúc 16h, tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ vĩ Bắc – 119,7 độ kinh Đông, sức gió mạnh nhất cấp 9 (75–88 km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với vận tốc 20–25 km/giờ.

16h ngày 20/10, bão di chuyển Tây Bắc 20–25 km/giờ, ở khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380 km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 12.

16h ngày 21/10, bão tiếp tục di chuyển Tây 10–15 km/giờ, cách Hoàng Sa khoảng 200 km về phía Bắc, mạnh lên cấp 11, giật cấp 13.

16h ngày 22/10, bão đổi hướng Tây Nam, tốc độ 10–15 km/giờ, cách Đà Nẵng khoảng 220 km về phía Đông Bắc, suy yếu còn cấp 9, giật cấp 11. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 — khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Trong 72–120 giờ tới, bão số 12 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam với vận tốc khoảng 10 km/giờ và suy yếu dần khi tiến gần đất liền. Trên biển, gió mạnh cấp 6–7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8–10, giật cấp 12; sóng cao 3,0–5,0m, biển động rất mạnh. Từ 20–22/10: Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 10–11, giật cấp 13; sóng cao 5,0–7,0m, biển động dữ dội. Cảnh báo: Toàn bộ tàu, thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Ngày 19/10, bộ phận không khí lạnh đang tiến sát vùng biên giới phía Bắc nước ta. Chiều tối và đêm 19/10, không khí lạnh ảnh hưởng yếu đến Đông Bắc Bộ. Từ 20–22/10, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, mở rộng ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, sau đó lan sang Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Từ đêm 20/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: Đồng bằng, Thanh Hóa: 19–21°C. Trung du, vùng núi: 17–19°C. Vùng núi cao: dưới 16°C. Khu vực Hà Nội: Có mưa rào, dông vài nơi; từ đêm 20/10 đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ 19–21°C.

Cảnh báo: Không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao gây mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi trong đêm 19/10; từ ngày 20/10 tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to.

