Bão Fengshen áp sát Biển Đông, có khả năng mạnh thêm

Dự báo đến 1h ngày 20/10, bão Fengshen di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h, cường độ cấp 9, giật cấp 11.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 19/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm bão.

Đến 1h ngày 21/10, bão trên vùng biển phía đông của bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 380 km về phía đông bắc, mạnh lên cấp 10, giật cấp 13. Do tương tác với không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống, bão quặt xuống phía nam theo hướng tây tây nam, tốc độ giảm còn 10 km/h. Đến 1h ngày 22/10, bão cách đặc khu Hoàng Sa 190 km, đạt cực đại cấp 11, sức gió 117 km/h.

Đài khí tượng Nhật Bản cho biết bão đang trên đất liền miền Trung Philippines, hôm nay vào Biển Đông với sức gió 65 km/h, đạt cực đại 108 km/h vào ngày 21/10. Đài Hong Kong dự báo gió bão có thể mạnh 120 km/h khi ở phía đông bắc đặc khu Hoàng Sa.

Theo dự báo tác động của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2,5-5,0m. Biển động rất mạnh.

Cảnh báo trong khoảng ngày 20-22/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Hiện nay (19/10), khối không khí lạnh đang tiến gần biên giới phía Bắc nước ta. Chiều và đêm 19/10, không khí lạnh ảnh hưởng yếu đến Đông Bắc Bộ. Từ 20–22/10: tăng cường mạnh, lan tới Bắc Trung Bộ, sau đó mở rộng sang Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió chuyển Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4. Từ đêm 20/10: Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét.

