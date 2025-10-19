Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bão Fengshen áp sát Biển Đông, có khả năng mạnh thêm

Dự báo đến 1h ngày 20/10, bão Fengshen di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h, cường độ cấp 9, giật cấp 11.

Gia Đạt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 19/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

capture-1.jpg
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm bão.

Đến 1h ngày 21/10, bão trên vùng biển phía đông của bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 380 km về phía đông bắc, mạnh lên cấp 10, giật cấp 13. Do tương tác với không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống, bão quặt xuống phía nam theo hướng tây tây nam, tốc độ giảm còn 10 km/h. Đến 1h ngày 22/10, bão cách đặc khu Hoàng Sa 190 km, đạt cực đại cấp 11, sức gió 117 km/h.

Đài khí tượng Nhật Bản cho biết bão đang trên đất liền miền Trung Philippines, hôm nay vào Biển Đông với sức gió 65 km/h, đạt cực đại 108 km/h vào ngày 21/10. Đài Hong Kong dự báo gió bão có thể mạnh 120 km/h khi ở phía đông bắc đặc khu Hoàng Sa.

Theo dự báo tác động của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2,5-5,0m. Biển động rất mạnh.

Cảnh báo trong khoảng ngày 20-22/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Hiện nay (19/10), khối không khí lạnh đang tiến gần biên giới phía Bắc nước ta. Chiều và đêm 19/10, không khí lạnh ảnh hưởng yếu đến Đông Bắc Bộ. Từ 20–22/10: tăng cường mạnh, lan tới Bắc Trung Bộ, sau đó mở rộng sang Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió chuyển Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4. Từ đêm 20/10: Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
#Bão Fengshen #Biển Đông #thời tiết #bão mạnh #dự báo thời tiết #cấp 9

Bài liên quan

Xã hội

Cơn bão gần Biển Đông có tên Fengshen có xu hướng mạnh lên

Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Fengshen.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm ngày 18/10, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Fengshen.

Đến 7h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 126,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.

Xem chi tiết

Xã hội

Biển Đông khả năng có bão số 12, các tỉnh chủ động ứng phó

Áp thấp nhiệt đới đang hoạt động gần Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có văn bản số 17/BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng đề nghị chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 130,2 độ Kinh Đông; dự báo trong 24h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20-25km/h, có khả năng mạnh lên thành bão.

Xem chi tiết

Xã hội

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới mới có khả năng mạnh lên thành bão

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía đông Philippines có khả năng mạnh lên thành bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (ngày 17/10), tâm vùng áp thấp nhiệt đới nằm ở khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc – 127,2 độ Kinh Đông, cách miền Trung Philippines khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6 (từ 39–49 km/giờ), giật cấp 8.

dbqg-xtnd-20251017-1400.gif
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm áp thấp nhiệt đới.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới