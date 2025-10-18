Hà Nội

Xã hội

Cơn bão gần Biển Đông có tên Fengshen có xu hướng mạnh lên

Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Fengshen.

Bảo Ngân

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm ngày 18/10, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Fengshen.

Đến 7h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 126,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.

cats-1345.jpg
Hướng di chuyển của bão Fengshen.

Dự báo, đến 7h sáng mai (19/10), bão ở trên vùng ven biển phía Đông đảo Luzon Philippines, sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ và có khả năng mạnh lên.

Đến 7h ngày 20/10, bão ở trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25km/giờ. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 7h ngày 21/10, bão trên khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ và có khả năng mạnh thêm. Khu vực ảnh hưởng là khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 10km và có khả năng mạnh thêm.

Do tác động của bão, từ ngày 19/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2,5-5m. Biển động rất mạnh.

Cảnh báo, trong khoảng ngày 20 đến 22/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Tàu bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

