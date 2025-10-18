Biển Đông khả năng có bão số 12, các tỉnh chủ động ứng phó

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có văn bản số 17/BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng đề nghị chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 130,2 độ Kinh Đông; dự báo trong 24h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20-25km/h, có khả năng mạnh lên thành bão.

Ảnh minh họa.

Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 19/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5m; biển động mạnh.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).