Xã hội

Biển Đông khả năng có bão số 12, các tỉnh chủ động ứng phó

Áp thấp nhiệt đới đang hoạt động gần Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão.

Bảo Ngân

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có văn bản số 17/BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng đề nghị chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 130,2 độ Kinh Đông; dự báo trong 24h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20-25km/h, có khả năng mạnh lên thành bão.

cats.jpg
Ảnh minh họa.

Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 19/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5m; biển động mạnh.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Xã hội

Đạp nhầm chân ga, tài xế tông loạn xạ trên đường ở TP HCM

Ô tô tông nhiều phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ trên đường rồi lật nghiêng. Vụ việc khiến một số người bị thương nhẹ, các phương tiện hư hỏng.

Ô tô tông nhiều phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ trên đường rồi lật nghiêng. Vụ việc khiến một số người bị thương nhẹ, các phương tiện hư hỏng.

Theo thông tin ban đầu, chiều muộn 17/10, ô tô mang biển số 61B-036.78 lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn.

Xã hội

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới mới có khả năng mạnh lên thành bão

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía đông Philippines có khả năng mạnh lên thành bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (ngày 17/10), tâm vùng áp thấp nhiệt đới nằm ở khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc – 127,2 độ Kinh Đông, cách miền Trung Philippines khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6 (từ 39–49 km/giờ), giật cấp 8.

dbqg-xtnd-20251017-1400.gif
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm áp thấp nhiệt đới.
