Bão số 10 gây thiệt hại gần 12.800 tỷ đồng

Tính đến chiều 2/10, thiên tai đã làm 65 người chết và mất tích (49 người chết, 16 người mất tích), 153 người bị thương tại nhiều tỉnh, thành phố miền núi phía bắc, đồng bằng và miền trung.

Bão số 10 cùng mưa lũ, sạt lở, giông lốc đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, hạ tầng, với tổng thiệt hại sơ bộ gần 12.800 tỷ đồng.

Về nhà ở, 200 ngôi nhà bị sập, đổ; 169.228 nhà hư hỏng, tốc mái; 64.816 nhà bị ngập. Nông nghiệp, lâm nghiệp bị ảnh hưởng với 80.606ha lúa, hoa màu, 50.268ha rừng và hơn 21.000 gia súc, gần 500 nghìn gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Đã có 27 sự cố đê điều; 16.825ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 51km kênh mương sạt lở, hư hỏng; 178 công trình thủy lợi bị hỏng. Hệ thống giáo dục chịu ảnh hưởng tại 1.458 điểm trường. Hơn 7.500 điểm giao thông bị ngập lụt, ách tắc; 33,2km kè, bờ sông, bờ biển bị sạt lở.

Về điện lực, 8.515 cột điện gãy đổ, gần 2,7 triệu khách hàng mất điện, hiện vẫn còn hơn 468 nghìn khách hàng chưa được khôi phục. Viễn thông tại nhiều địa phương bị gián đoạn. Ngoài ra, 79.841 cây xanh bị gãy đổ.

Tổng thiệt hại kinh tế sơ bộ khoảng 12.799 tỷ đồng, tập trung ở Lào Cai, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị… Các địa phương đang tiếp tục thống kê và khắc phục hậu quả.