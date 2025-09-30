Hà Nội

Xã hội

Gà chết hàng loạt, nhiều chủ trại ở Nghệ An trắng tay sau bão số 10

Bão số 10 gây mưa lớn kéo dài, nước dâng nhanh khiến 6 trang trại gà lớn ở xã An Châu (Nghệ An) bị thiệt hại nghiêm trọng, hơn 40.000 con gà chết.

Thanh Hà

Ngày 30/9, theo thống kê ban đầu của xã An Châu (Nghệ An) cho biết, mưa lớn kéo dài khiến nước dâng nhanh nên có đến 6 trang trại gà lớn bị thiệt hại nghiêm trọng, hơn 40.000 con gà chết. Trong đó, gia đình ông Nguyễn Văn Sỹ, (SN 1984, trú tại xóm 4) có khoảng 20.000 con gà bị chết.

Từ ngày 28/9, bão số 10 gây mưa to và rất to trên địa bàn xã An Châu. Khu chăn nuôi của gia đình ông Sỹ nằm ở vị trí cao ráo, dễ thoát nước nên ban đầu khá yên tâm. Tuy nhiên, mưa to kéo dài, nước sông dâng cao khiến gia đình người đàn ông này không xoay sở kịp.

image-1-1759227668333227861701.png
Gà chết hàng loạt, nhiều chủ trại ở Nghệ An trắng tay sau bão số 10

"Mất hết rồi. Bao nhiêu vốn liếng tôi đầu tư trang trại gà này. Sáng 29/9, trời mưa xối xả, kéo dài khiến nước dâng cao, ngập trại gà. Chúng tôi không kịp trở tay. Nước dâng đến đâu, gà chết đến đó. Mình đứng nhìn dòng nước nhấn chìm đàn gà mà bất lực không thể cứu nổi", ông Sỹ chia sẻ.

Số gà thịt bị thiệt hại do lũ được chính quyền địa phương và các đoàn thể kêu gọi nhân dân trong khu vực mua hỗ trợ, nhưng chỉ giải quyết được một phần. Phần còn lại, gia đình ông Sỹ phải làm thịt, cấp đông, cung cấp cho các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Ngoài ra gia đình ông Sỹ còn phải tiêu hủy hơn 10.000 con gà loại 0,5kg đã chết do lũ. Theo tính toán ban đầu, tổng đàn gà của gia đình trị giá hơn 2 tỷ đồng, chưa kể một khối lượng lớn thức ăn dự trữ đã bị hư hỏng do ngấm nước.

Xã hội

Nước ngập ngang mái nhà ở Nghệ An do mưa lũ sau bão số 10 Bualoi

Nước lũ từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, hầu hết các xã phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngập sâu trong biển nước, phải di dời khẩn cấp.

img-9463.jpg
Ngày 30/9, thông tin từ UBND xã xã Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, do ảnh hưởng mưa lũ sau bão số 10, nước sông Con dâng cao, toàn xã có gần 600 hộ dân chìm trong nước lũ, nhiều tuyến đường bị nhấn chìm, giao thông tê liệt.
img-9461.jpg
Trước tình hình khẩn cấp, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện để sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn.
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ dịch bệnh sau bão số 10

Bộ Y tế nhấn mạnh vai trò của việc phòng ngừa dịch bệnh, coi đây là nhiệm vụ then chốt trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng sau thiên tai.

Trước diễn biến phức tạp của hoàn lưu bão số 10 (bão Bualoi) gây mưa lớn kéo dài tại nhiều tỉnh miền bắc và Bắc Trung Bộ, Bộ Y tế vừa có công điện khẩn yêu cầu các địa phương chịu ảnh hưởng, cùng các đơn vị trực thuộc nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ ngày 29 đến sáng 30/9, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn: Mỹ Lương (Phú Thọ) 346 mm, Việt Hồng (Lào Cai) 336,4 mm, Thành Hưng (Thanh Hóa) 303 mm, Mỹ Yên (Thái Nguyên) 321,8 mm. Dự báo trong những giờ tới, các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai tiếp tục có mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Xem chi tiết

Giải trí

Đức Phúc ủng hộ 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 10

Nhiều nghệ sĩ quyên góp cho bà con vùng bão lũ khắc phục hậu quả bão số 10 Bualoi, trong đó ca sĩ Đức Phúc ủng hộ 1 tỷ đồng.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Đức Phúc cho biết, anh cùng công ty ủng hộ 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 10 Bualoi. Nam ca sĩ viết: “Đức Phúc xin ủng hộ 1 tỷ đồng, góp chút sức nhỏ của mình để chia sẻ khó khăn với bà con đồng bào mình đang trực tiếp chịu ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề do bão Bualoi gây ra.

Cầu mong mong bão lũ sớm qua đi thật nhanh, bà con mình đều bình an vượt qua thời điểm khó khăn này”.

Xem chi tiết

