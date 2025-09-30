Bão số 10 gây mưa lớn kéo dài, nước dâng nhanh khiến 6 trang trại gà lớn ở xã An Châu (Nghệ An) bị thiệt hại nghiêm trọng, hơn 40.000 con gà chết.

Ngày 30/9, theo thống kê ban đầu của xã An Châu (Nghệ An) cho biết, mưa lớn kéo dài khiến nước dâng nhanh nên có đến 6 trang trại gà lớn bị thiệt hại nghiêm trọng, hơn 40.000 con gà chết. Trong đó, gia đình ông Nguyễn Văn Sỹ, (SN 1984, trú tại xóm 4) có khoảng 20.000 con gà bị chết.

Từ ngày 28/9, bão số 10 gây mưa to và rất to trên địa bàn xã An Châu. Khu chăn nuôi của gia đình ông Sỹ nằm ở vị trí cao ráo, dễ thoát nước nên ban đầu khá yên tâm. Tuy nhiên, mưa to kéo dài, nước sông dâng cao khiến gia đình người đàn ông này không xoay sở kịp.

Gà chết hàng loạt, nhiều chủ trại ở Nghệ An trắng tay sau bão số 10

"Mất hết rồi. Bao nhiêu vốn liếng tôi đầu tư trang trại gà này. Sáng 29/9, trời mưa xối xả, kéo dài khiến nước dâng cao, ngập trại gà. Chúng tôi không kịp trở tay. Nước dâng đến đâu, gà chết đến đó. Mình đứng nhìn dòng nước nhấn chìm đàn gà mà bất lực không thể cứu nổi", ông Sỹ chia sẻ.

Số gà thịt bị thiệt hại do lũ được chính quyền địa phương và các đoàn thể kêu gọi nhân dân trong khu vực mua hỗ trợ, nhưng chỉ giải quyết được một phần. Phần còn lại, gia đình ông Sỹ phải làm thịt, cấp đông, cung cấp cho các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Ngoài ra gia đình ông Sỹ còn phải tiêu hủy hơn 10.000 con gà loại 0,5kg đã chết do lũ. Theo tính toán ban đầu, tổng đàn gà của gia đình trị giá hơn 2 tỷ đồng, chưa kể một khối lượng lớn thức ăn dự trữ đã bị hư hỏng do ngấm nước.