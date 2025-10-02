Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão số 10

Ngày 2/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 183/CĐ-TTg chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục nhanh hậu quả bão số 10.

Theo công điện, đợt bão, mưa lũ vừa qua đã làm 54 người chết và mất tích, 140 người bị thương; ít nhất 154 nhà sập đổ, trôi; trên 154.000 nhà bị tốc mái, hư hỏng... Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi lực lượng, nguồn lực có thể triển khai quyết liệt công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo khẩn trương rà soát, đánh giá, thống kê thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ, nhất là về nhà ở của Nhân dân, cơ sở giáo dục, y tế, hạ tầng thiết yếu, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, gửi Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Chính phủ chậm nhất trước 10h ngày 3/10 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Chủ động huy động tối đa các lực lượng tại chỗ, lực lượng quân đội, công an, thanh niên, lực lượng dự bị,… khẩn trương hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó tập trung hỗ trợ người dân xây dựng nhà mới, sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng, hỗ trợ chỗ ở tạm đối với các hộ dân bị mất nhà cửa do bão số 10 theo quy định, không để người dân không có chỗ ở.

Triển khai các chính sách hỗ trợ trong khả năng có thể đối với các gia đình có người chết, mất tích, gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng theo đúng quy định, hoàn thành chậm nhất trong ngày 5/10. Sửa chữa ngay các trường học, cơ sở giáo dục, y tế bị tốc mái, hư hỏng do bão, mưa lũ hoàn thành trước ngày 5/10; tuyệt đối không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu sách vở, đồ dùng học tập, người dân thiếu nơi khám chữa bệnh khi ốm đau.

Khẩn trương xử lý dọn dẹp chướng ngại vật, vệ sinh đường xá bảo đảm hoạt động giao thông sớm trở lại bình thường ngay sau bão; trục vớt, sửa chữa tàu thuyền bị chìm đắm, khôi phục sản xuất thủy sản, nông nghiệp bị thiệt hại để sớm ổn định đời sống cho người dân. Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn sẵn sàng lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện (kể cả trực thăng để tiếp cận những nơi bị chia cắt trong trường hợp cần thiết), hỗ trợ tối đa có thể theo đề nghị của địa phương để hỗ trợ nhân dân khắc phục nhanh hậu quả bão, mưa lũ.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hỗ trợ địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, khẩn trương khắc phục các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do bão, có phương án hỗ trợ thiết bị dạy học, sách giáo khoa và đồ dùng học tập, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh. Bộ trưởng Bộ Tài chính khẩn trương tổng hợp, đề xuất hỗ trợ ngay kinh phí khắc phục khẩn cấp hậu quả bão số 10 và mưa lũ cho các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày 2/10.

