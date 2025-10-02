Hà Nội

Xã hội

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão số 10

Ngày 2/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 183/CĐ-TTg chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục nhanh hậu quả bão số 10.

Gia Đạt

Theo công điện, đợt bão, mưa lũ vừa qua đã làm 54 người chết và mất tích, 140 người bị thương; ít nhất 154 nhà sập đổ, trôi; trên 154.000 nhà bị tốc mái, hư hỏng... Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi lực lượng, nguồn lực có thể triển khai quyết liệt công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân.

68.jpg
Ảnh minh họa.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo khẩn trương rà soát, đánh giá, thống kê thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ, nhất là về nhà ở của Nhân dân, cơ sở giáo dục, y tế, hạ tầng thiết yếu, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, gửi Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Chính phủ chậm nhất trước 10h ngày 3/10 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Chủ động huy động tối đa các lực lượng tại chỗ, lực lượng quân đội, công an, thanh niên, lực lượng dự bị,… khẩn trương hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó tập trung hỗ trợ người dân xây dựng nhà mới, sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng, hỗ trợ chỗ ở tạm đối với các hộ dân bị mất nhà cửa do bão số 10 theo quy định, không để người dân không có chỗ ở.

Triển khai các chính sách hỗ trợ trong khả năng có thể đối với các gia đình có người chết, mất tích, gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng theo đúng quy định, hoàn thành chậm nhất trong ngày 5/10. Sửa chữa ngay các trường học, cơ sở giáo dục, y tế bị tốc mái, hư hỏng do bão, mưa lũ hoàn thành trước ngày 5/10; tuyệt đối không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu sách vở, đồ dùng học tập, người dân thiếu nơi khám chữa bệnh khi ốm đau.

Khẩn trương xử lý dọn dẹp chướng ngại vật, vệ sinh đường xá bảo đảm hoạt động giao thông sớm trở lại bình thường ngay sau bão; trục vớt, sửa chữa tàu thuyền bị chìm đắm, khôi phục sản xuất thủy sản, nông nghiệp bị thiệt hại để sớm ổn định đời sống cho người dân. Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn sẵn sàng lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện (kể cả trực thăng để tiếp cận những nơi bị chia cắt trong trường hợp cần thiết), hỗ trợ tối đa có thể theo đề nghị của địa phương để hỗ trợ nhân dân khắc phục nhanh hậu quả bão, mưa lũ.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hỗ trợ địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, khẩn trương khắc phục các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do bão, có phương án hỗ trợ thiết bị dạy học, sách giáo khoa và đồ dùng học tập, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh. Bộ trưởng Bộ Tài chính khẩn trương tổng hợp, đề xuất hỗ trợ ngay kinh phí khắc phục khẩn cấp hậu quả bão số 10 và mưa lũ cho các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày 2/10.

Xã hội

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão Matmo, sức gió giật cấp 10 còn mạnh thêm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, sáng sớm nay (2/10), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế là Matmo.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7h ngày 2/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 127,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h.

dbqg-xtnd-20251002-0800.gif
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm bão.
Xã hội

Xe bán tải do quản đốc thủy điện điều khiển chở 2 người mất tích ở Lào Cai

Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai vẫn đang tìm kiếm xe bán tải do quản đốc thủy điện điều khiển chở 2 người mất tích khi lưu thông trên quốc lộ.

Ngày 2/10, Công an xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai có thông báo tìm kiếm 3 người đi trên xe bán tải mất tích. Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, lãnh đạo Công an xã Văn Bàn cho biết, đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 29/9/2025, ông Hoàng V.Đ. (SN 1988, hiện đang là quản đốc thủy điện Tu Trên - Nậm Xé) điều khiển ô tô bán tải nhãn hiệu Nissan Navara BKS 24A-348.02 di chuyển từ địa phận xã Nậm Xé theo quốc lộ 279 đi hướng xã Văn Bàn.

Xã hội

Sập bẫy lừa đảo khi đăng ký 'khóa tu online', người phụ nữ bị lừa 200 triệu

Lợi dụng tâm lý nhiều người có nhu cầu muốn tham gia các khóa tu, hiện trên mạng xã hội xuất hiện nhiều fanpage mạo danh chùa nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 2/10, Công an TP Hà Nội cho biết, thủ đoạn của các đối tượng là lập các fanpage giả mạo chùa, tự viện giới thiệu khóa tu và kêu gọi tham gia. Khi có người đăng ký, các đối tượng sẽ hướng dẫn nạn nhân làm nhiệm vụ tương tác mua vật phẩm nhằm chiếm đoạt tài sản. Mới đây, Công an phường Ngọc Hà, TP Hà Nội tiếp nhận tin trình báo của chị N (SN 1994; trú tại Hà Nội) về việc bị lừa khi đăng ký khoá tu trên mạng.

18.jpg
Cảnh giác nhận được các lời mời làm nhiệm vụ online.
