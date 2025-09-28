Nghệ An hỏa tốc tạm thời cấm đường từ 23h đêm nay

Để đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho Nhân dân, Nghệ An cấm tạm thời các tuyến đường xung yếu, ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10 Bualoi bắt đầu từ 23h ngày 28/9.

Chiều 28/9, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã ký ban hành Công điện khẩn số 42/CĐ-UBND, yêu cầu các cấp, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp ứng phó bão số 10, mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, bão số 10 đã mạnh lên cấp 12, giật cấp 15, đang tiến nhanh vào các tỉnh Bắc Trung Bộ và có khả năng đạt cấp 13, giật cấp 16. Đặc biệt, từ ngày 28 đến 30/9, Nghệ An có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-300 mm, vùng núi có nơi trên 350mm, nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ngập lụt và chia cắt giao thông.

Mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường thuộc các phường Trường Vinh, Thành Vinh (Nghệ An) khiến giao thông tê liệt, đi lại hết sức khó khăn.

Công điện yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương rà soát, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm; chủ động dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm; bố trí lực lượng canh gác đảm bảo an ninh trật tự tại nơi sơ tán. Các sở, ban, ngành phải tập trung bảo vệ hạ tầng giao thông, đê điều, hồ đập, cơ sở y tế, giáo dục; Sở Giáo dục và Đào tạo được giao theo dõi, chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học.

Lực lượng vũ trang sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ di dời dân cư, bảo đảm an ninh trật tự và kiểm soát giao thông trong thời gian bão đổ bộ. Công tác thông tin, tuyên truyền được yêu cầu tăng cường, liên tục cập nhật diễn biến bão để người dân chủ động phòng tránh.

Đáng chú ý, chiều ngày 28/9, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ra Công văn hỏa tốc cấm đường tạm thời từ 23h đêm 28/9 đến khi bão đi qua nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhân dân.