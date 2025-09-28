Hà Nội

Xã hội

Nghệ An hỏa tốc tạm thời cấm đường từ 23h đêm nay

Để đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho Nhân dân, Nghệ An cấm tạm thời các tuyến đường xung yếu, ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10 Bualoi bắt đầu từ 23h ngày 28/9.

Thanh Hà

Chiều 28/9, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã ký ban hành Công điện khẩn số 42/CĐ-UBND, yêu cầu các cấp, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp ứng phó bão số 10, mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, bão số 10 đã mạnh lên cấp 12, giật cấp 15, đang tiến nhanh vào các tỉnh Bắc Trung Bộ và có khả năng đạt cấp 13, giật cấp 16. Đặc biệt, từ ngày 28 đến 30/9, Nghệ An có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-300 mm, vùng núi có nơi trên 350mm, nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ngập lụt và chia cắt giao thông.

image-6.jpg
Mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường thuộc các phường Trường Vinh, Thành Vinh (Nghệ An) khiến giao thông tê liệt, đi lại hết sức khó khăn.

Công điện yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương rà soát, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm; chủ động dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm; bố trí lực lượng canh gác đảm bảo an ninh trật tự tại nơi sơ tán. Các sở, ban, ngành phải tập trung bảo vệ hạ tầng giao thông, đê điều, hồ đập, cơ sở y tế, giáo dục; Sở Giáo dục và Đào tạo được giao theo dõi, chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học.

Lực lượng vũ trang sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ di dời dân cư, bảo đảm an ninh trật tự và kiểm soát giao thông trong thời gian bão đổ bộ. Công tác thông tin, tuyên truyền được yêu cầu tăng cường, liên tục cập nhật diễn biến bão để người dân chủ động phòng tránh.

Đáng chú ý, chiều ngày 28/9, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ra Công văn hỏa tốc cấm đường tạm thời từ 23h đêm 28/9 đến khi bão đi qua nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhân dân.

Xã hội

Bão số 10 Bualoi di chuyển nhanh sức gió giật cấp 15 đang áp sát đất liền

Theo dự báo, đây là cơn bão di chuyển nhanh, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên..

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 15h ngày 28/9, vị trí tâm bão: Khoảng 17.3 độ Vĩ Bắc; 107.9 độ Kinh Đông, cách TP Huế khoảng 85km về phía Đông Bắc, cách Bắc Quảng Trị khoảng 140km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất: Cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

dbqg-xtnd-20250928-1400.gif
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm bão.
Xem chi tiết

Xã hội

Không lưu thông trên cao tốc trong thời gian bão số 10 Bualoi đổ bộ đất liền

Do ảnh hưởng trực tiếp của bão Bualoi, Cục Cảnh sát giao thông đề nghị các phương tiện không lưu thông trên cao tốc từ 18h đến 22h đêm nay (28/9).

Thông báo từ Cục Cảnh sát giao thông nêu rõ: Do ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 10, hiện nay trên tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt - Hàm Nghi - Vũng Áng - Bùng- Vạn Ninh - Cam Lộ trời mưa to, mặt đường trơn trượt, một số điểm đọng nước, tầm nhìn hạn chế.

image-5.jpg
Cục Cảnh sát giao thông đề nghị các phương tiện không lưu thông trên cao tốc từ 18h đến 22h đêm nay (28/9).
Xem chi tiết

Xã hội

Nghệ An gấp rút di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm tránh bão Bualoi

Trước diễn biến phức tạp của bão Bualoi, Nghệ An gấp rút sơ tán hàng trăm hộ dân khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

img-9391.jpg
Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An cùng đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão Bualoi tại khu neo đậu Lạch Vạn, cống Diễn Thành, tuyến đê biển Kim - Hải - Hùng và công tác di dời, sơ tán dân tại một số địa phương xung yếu.
img-9392.jpg
Theo dự báo, từ sáng 28/9, toàn tỉnh Nghệ An dự kiến mưa rất to. Khu vực miền núi nguy cơ cao lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. “An toàn tính mạng người dân là ưu tiên hàng đầu. Trước 15h ngày 28/9, các địa phương phải hoàn thành di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đặc biệt người già, trẻ em, học sinh, hộ ở lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản”, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh chỉ đạo.
Xem chi tiết

