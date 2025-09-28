Bão số 10 Bualoi diễn biến phức tạp, 5 người thương vong

Tính đến 17h00 ngày 28/9, bão số 10 đã làm 01 người chết tại TP Huế, do bị lũ cuốn; 04 người mất tích, trong đó Quảng Trị có 03 người, 01 người tại Đà Nẵng.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vào lúc 16h00 ngày 28/9, bão Bualoi cách Bắc Quảng Trị 120km về phía Đông, mạnh cấp 12, giật cấp 15; di chuyển hướng Tây Tây Bắc.

Dự báo lúc 4h00 ngày 29/9, bão ở trên đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh, gió cấp 10-11, giật cấp 13.

Nỗ lực tìm kiếm nam sinh bị nước lũ cuốn trôi ở Quảng Trị.

Từ 19h00 ngày 27/9 đến 17h00 ngày 28/8, Khu vực Thanh Hóa - Đà Nẵng, Lâm Đồng có mưa to đến rất to, phổ biến 100 - 150mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Mai Lâm (Thanh Hóa) 129mm; Thanh Thủy (Nghệ An) 142mm; Hương Quang (Hà Tĩnh) 174mm; Đức Hóa (Quảng Trị) 317mm; Thuỷ điện La Tó (Quảng Trị) 308mm; Đỉnh Bạch Mã (TP. Huế) 402mm...

Dự báo, từ ngày 28 - 30/9, Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, Đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai có mưa to đến rất to 150-300mm, cục bộ hơn 500mm...

Hiện các tỉnh, thành phố từ Ninh Bình đến Quảng Ngãi đã tổ chức sơ tán 11.340 hộ/28.563 người tại khu vực nguy hiểm. Công tác sơ tán dân vẫn đang tiếp tục triển khai.

Tính đến 17h00 ngày 28/9, bão số 10 đã làm 01 người chết tại TP Huế, do bị lũ cuốn; 04 người mất tích, trong đó, tỉnh Quảng Trị có 03 người, 01 người tại Đà Nẵng.

Về nông nghiệp, 759,5 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại (Nghệ An 750ha, Quảng Trị 2,5ha, Đà Nẵng 07ha).

Hàng trăm người gồm nhiều lực lượng công an, quân đội, chính quyền địa phương và người dân đã được huy động để khẩn trương gia cố lại tuyến kè biển ở xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) trước khi bão số 10 đổ bộ.

Mưa gây ngập lụt, ách tắc giao thông tại 05 điểm ngầm tràn trên đường quốc lộ thuộc Hà Tĩnh và Quảng Trị (QL8C - Hà Tĩnh; QL 15D, 49C, 9B của Quảng Trị), và chia cắt tại một số ngầm tràn trên các tuyến đường giao thông nông thôn tại Quảng Trị;

Huỷ 42 chuyến bay, hoãn 51 chuyến bay (tại các cảng hàng không Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới, Thọ Xuân).

Vào khoảng 17h cùng ngày 28/9 mưa to, gió giật mạnh kết hợp với sóng dữ dội do ảnh hưởng của cơn bão số 10 khiến kè biển Cẩm Nhượng thuộc xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) bị sụt lún. Hiện người dân ở khu vực này đã được sơ tán đến vị trí an toàn.