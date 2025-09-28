Hà Nội

Xã hội

Bão số 10 Bualoi diễn biến phức tạp, 5 người thương vong

Tính đến 17h00 ngày 28/9, bão số 10 đã làm 01 người chết tại TP Huế, do bị lũ cuốn; 04 người mất tích, trong đó Quảng Trị có 03 người, 01 người tại Đà Nẵng.

Thanh Hà

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vào lúc 16h00 ngày 28/9, bão Bualoi cách Bắc Quảng Trị 120km về phía Đông, mạnh cấp 12, giật cấp 15; di chuyển hướng Tây Tây Bắc.

Dự báo lúc 4h00 ngày 29/9, bão ở trên đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh, gió cấp 10-11, giật cấp 13.

image-7.jpg
Nỗ lực tìm kiếm nam sinh bị nước lũ cuốn trôi ở Quảng Trị.

Từ 19h00 ngày 27/9 đến 17h00 ngày 28/8, Khu vực Thanh Hóa - Đà Nẵng, Lâm Đồng có mưa to đến rất to, phổ biến 100 - 150mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Mai Lâm (Thanh Hóa) 129mm; Thanh Thủy (Nghệ An) 142mm; Hương Quang (Hà Tĩnh) 174mm; Đức Hóa (Quảng Trị) 317mm; Thuỷ điện La Tó (Quảng Trị) 308mm; Đỉnh Bạch Mã (TP. Huế) 402mm...

Dự báo, từ ngày 28 - 30/9, Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, Đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai có mưa to đến rất to 150-300mm, cục bộ hơn 500mm...

Hiện các tỉnh, thành phố từ Ninh Bình đến Quảng Ngãi đã tổ chức sơ tán 11.340 hộ/28.563 người tại khu vực nguy hiểm. Công tác sơ tán dân vẫn đang tiếp tục triển khai.

Tính đến 17h00 ngày 28/9, bão số 10 đã làm 01 người chết tại TP Huế, do bị lũ cuốn; 04 người mất tích, trong đó, tỉnh Quảng Trị có 03 người, 01 người tại Đà Nẵng.

Về nông nghiệp, 759,5 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại (Nghệ An 750ha, Quảng Trị 2,5ha, Đà Nẵng 07ha).

img-9397.jpg
Hàng trăm người gồm nhiều lực lượng công an, quân đội, chính quyền địa phương và người dân đã được huy động để khẩn trương gia cố lại tuyến kè biển ở xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) trước khi bão số 10 đổ bộ.

Mưa gây ngập lụt, ách tắc giao thông tại 05 điểm ngầm tràn trên đường quốc lộ thuộc Hà Tĩnh và Quảng Trị (QL8C - Hà Tĩnh; QL 15D, 49C, 9B của Quảng Trị), và chia cắt tại một số ngầm tràn trên các tuyến đường giao thông nông thôn tại Quảng Trị;

Huỷ 42 chuyến bay, hoãn 51 chuyến bay (tại các cảng hàng không Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới, Thọ Xuân).

Vào khoảng 17h cùng ngày 28/9 mưa to, gió giật mạnh kết hợp với sóng dữ dội do ảnh hưởng của cơn bão số 10 khiến kè biển Cẩm Nhượng thuộc xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) bị sụt lún. Hiện người dân ở khu vực này đã được sơ tán đến vị trí an toàn.

Xã hội

Bão số 10 Bualoi di chuyển nhanh sức gió giật cấp 15 đang áp sát đất liền

Theo dự báo, đây là cơn bão di chuyển nhanh, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên..

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 15h ngày 28/9, vị trí tâm bão: Khoảng 17.3 độ Vĩ Bắc; 107.9 độ Kinh Đông, cách TP Huế khoảng 85km về phía Đông Bắc, cách Bắc Quảng Trị khoảng 140km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất: Cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

dbqg-xtnd-20250928-1400.gif
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm bão.
Xem chi tiết

Xã hội

Không lưu thông trên cao tốc trong thời gian bão số 10 Bualoi đổ bộ đất liền

Do ảnh hưởng trực tiếp của bão Bualoi, Cục Cảnh sát giao thông đề nghị các phương tiện không lưu thông trên cao tốc từ 18h đến 22h đêm nay (28/9).

Thông báo từ Cục Cảnh sát giao thông nêu rõ: Do ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 10, hiện nay trên tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt - Hàm Nghi - Vũng Áng - Bùng- Vạn Ninh - Cam Lộ trời mưa to, mặt đường trơn trượt, một số điểm đọng nước, tầm nhìn hạn chế.

image-5.jpg
Cục Cảnh sát giao thông đề nghị các phương tiện không lưu thông trên cao tốc từ 18h đến 22h đêm nay (28/9).
Xem chi tiết

Xã hội

Nghệ An gấp rút di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm tránh bão Bualoi

Trước diễn biến phức tạp của bão Bualoi, Nghệ An gấp rút sơ tán hàng trăm hộ dân khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

img-9391.jpg
Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An cùng đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão Bualoi tại khu neo đậu Lạch Vạn, cống Diễn Thành, tuyến đê biển Kim - Hải - Hùng và công tác di dời, sơ tán dân tại một số địa phương xung yếu.
img-9392.jpg
Theo dự báo, từ sáng 28/9, toàn tỉnh Nghệ An dự kiến mưa rất to. Khu vực miền núi nguy cơ cao lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. “An toàn tính mạng người dân là ưu tiên hàng đầu. Trước 15h ngày 28/9, các địa phương phải hoàn thành di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đặc biệt người già, trẻ em, học sinh, hộ ở lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản”, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh chỉ đạo.
Xem chi tiết

