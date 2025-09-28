Hà Nội

Xã hội

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão Bualoi tại Nghệ An

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại Nghệ An vào chiều ngày 28/9.

Thanh Hà

Chiều 28/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác Chính phủ trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 10 Bualoi tại Nghệ An.

Ngay sau khi chủ trì họp trực tuyến Ban Chỉ huy tiền phương Chính phủ tại Thanh Hóa với các bộ, ngành và các tỉnh Bắc Trung Bộ về ứng phó khẩn cấp bão số 10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã di chuyển vào Nghệ An để trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó tại hiện trường.

ptt.png
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 Bualoi tại Nghệ An.

Tại xã Diễn Châu, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác phòng, chống bão tại bến neo đậu Chiến Thắng (Lạch Vạn).

Theo báo cáo, toàn xã có 378 tàu cá với 1.285 lao động, đến nay đều đã được kêu gọi đưa về neo đậu an toàn tại các bến trong và ngoài tỉnh; ngư dân cũng đã hoàn tất việc di dời bè, mảng, không còn tình trạng neo đậu tự phát.

Công tác di dời dân cư vùng nguy hiểm cũng được triển khai xong, với 176 hộ (540 nhân khẩu) bố trí về nhà người thân có công trình kiên cố hoặc tạm trú tại trường học. Các điểm tập trung đều dự trữ đầy đủ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm, bảo đảm an toàn nhiều ngày nếu bão kéo dài.

Địa phương đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị, cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tham gia phòng, chống bão.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cho biết thêm: "Tỉnh đã chủ động triển khai công tác ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ".

image-9.jpg
Tỉnh Nghệ An hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu, thuyền tại nơi neo đậu. Sẵn sàng lực lượng để triển khai nhanh nhất công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xẩy ra.

Các xã, phường đã "đi từng ngõ, gõ từng nhà", kêu gọi tàu, thuyền về nơi tránh, trú. Còn các nhà ở khu vực xung yếu thuộc diện di dời, cơ bản người già, trẻ em đi trước, người khỏe mạnh di dời sau".

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã dành thời gian trực tiếp trao đổi với bà con ngư dân và người dân địa phương về công tác phòng, chống bão, nhất là về tình hình di chuyển tàu, thuyền, việc di dời các hộ dân trong vùng nguy hiểm.

Sau khi nghe bà con chia sẻ về việc đã kịp thời đưa phương tiện về neo đậu an toàn, đồng thời, chuẩn bị dây neo, chằng chống kỹ lưỡng, Phó Thủ tướng đã ghi nhận tinh thần chủ động, khẩn trương của bà con. Phó Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không chủ quan, tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của chính quyền và lực lượng chức năng; đồng thời, yêu cầu các lực lượng tại chỗ tiếp tục bám sát cơ sở, kịp thời hỗ trợ người dân trong suốt quá trình ứng phó bão và sau bão.

Đối với chính quyền và lực lượng chức năng, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong bất kỳ khâu nào của công tác phòng, chống; đặc biệt, phải đặt an toàn tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết. Các phương án ứng phó phải được rà soát đến từng địa bàn, từng hộ dân.

Xã hội

Bão số 10 Bualoi di chuyển nhanh sức gió giật cấp 15 đang áp sát đất liền

Theo dự báo, đây là cơn bão di chuyển nhanh, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên..

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 15h ngày 28/9, vị trí tâm bão: Khoảng 17.3 độ Vĩ Bắc; 107.9 độ Kinh Đông, cách TP Huế khoảng 85km về phía Đông Bắc, cách Bắc Quảng Trị khoảng 140km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất: Cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

dbqg-xtnd-20250928-1400.gif
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm bão.
Xem chi tiết

Xã hội

Không lưu thông trên cao tốc trong thời gian bão số 10 Bualoi đổ bộ đất liền

Do ảnh hưởng trực tiếp của bão Bualoi, Cục Cảnh sát giao thông đề nghị các phương tiện không lưu thông trên cao tốc từ 18h đến 22h đêm nay (28/9).

Thông báo từ Cục Cảnh sát giao thông nêu rõ: Do ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 10, hiện nay trên tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt - Hàm Nghi - Vũng Áng - Bùng- Vạn Ninh - Cam Lộ trời mưa to, mặt đường trơn trượt, một số điểm đọng nước, tầm nhìn hạn chế.

image-5.jpg
Cục Cảnh sát giao thông đề nghị các phương tiện không lưu thông trên cao tốc từ 18h đến 22h đêm nay (28/9).
Xem chi tiết

Xã hội

Nghệ An gấp rút di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm tránh bão Bualoi

Trước diễn biến phức tạp của bão Bualoi, Nghệ An gấp rút sơ tán hàng trăm hộ dân khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

img-9391.jpg
Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An cùng đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão Bualoi tại khu neo đậu Lạch Vạn, cống Diễn Thành, tuyến đê biển Kim - Hải - Hùng và công tác di dời, sơ tán dân tại một số địa phương xung yếu.
img-9392.jpg
Theo dự báo, từ sáng 28/9, toàn tỉnh Nghệ An dự kiến mưa rất to. Khu vực miền núi nguy cơ cao lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. “An toàn tính mạng người dân là ưu tiên hàng đầu. Trước 15h ngày 28/9, các địa phương phải hoàn thành di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đặc biệt người già, trẻ em, học sinh, hộ ở lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản”, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh chỉ đạo.
Xem chi tiết

