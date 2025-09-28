Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão Bualoi tại Nghệ An

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại Nghệ An vào chiều ngày 28/9.

Chiều 28/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác Chính phủ trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 10 Bualoi tại Nghệ An.

Ngay sau khi chủ trì họp trực tuyến Ban Chỉ huy tiền phương Chính phủ tại Thanh Hóa với các bộ, ngành và các tỉnh Bắc Trung Bộ về ứng phó khẩn cấp bão số 10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã di chuyển vào Nghệ An để trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó tại hiện trường.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 Bualoi tại Nghệ An.

Tại xã Diễn Châu, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác phòng, chống bão tại bến neo đậu Chiến Thắng (Lạch Vạn).

Theo báo cáo, toàn xã có 378 tàu cá với 1.285 lao động, đến nay đều đã được kêu gọi đưa về neo đậu an toàn tại các bến trong và ngoài tỉnh; ngư dân cũng đã hoàn tất việc di dời bè, mảng, không còn tình trạng neo đậu tự phát.

Công tác di dời dân cư vùng nguy hiểm cũng được triển khai xong, với 176 hộ (540 nhân khẩu) bố trí về nhà người thân có công trình kiên cố hoặc tạm trú tại trường học. Các điểm tập trung đều dự trữ đầy đủ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm, bảo đảm an toàn nhiều ngày nếu bão kéo dài.

Địa phương đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị, cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tham gia phòng, chống bão.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cho biết thêm: "Tỉnh đã chủ động triển khai công tác ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ".

Tỉnh Nghệ An hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu, thuyền tại nơi neo đậu. Sẵn sàng lực lượng để triển khai nhanh nhất công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xẩy ra.

Các xã, phường đã "đi từng ngõ, gõ từng nhà", kêu gọi tàu, thuyền về nơi tránh, trú. Còn các nhà ở khu vực xung yếu thuộc diện di dời, cơ bản người già, trẻ em đi trước, người khỏe mạnh di dời sau".

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã dành thời gian trực tiếp trao đổi với bà con ngư dân và người dân địa phương về công tác phòng, chống bão, nhất là về tình hình di chuyển tàu, thuyền, việc di dời các hộ dân trong vùng nguy hiểm.

Sau khi nghe bà con chia sẻ về việc đã kịp thời đưa phương tiện về neo đậu an toàn, đồng thời, chuẩn bị dây neo, chằng chống kỹ lưỡng, Phó Thủ tướng đã ghi nhận tinh thần chủ động, khẩn trương của bà con. Phó Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không chủ quan, tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của chính quyền và lực lượng chức năng; đồng thời, yêu cầu các lực lượng tại chỗ tiếp tục bám sát cơ sở, kịp thời hỗ trợ người dân trong suốt quá trình ứng phó bão và sau bão.

Đối với chính quyền và lực lượng chức năng, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong bất kỳ khâu nào của công tác phòng, chống; đặc biệt, phải đặt an toàn tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết. Các phương án ứng phó phải được rà soát đến từng địa bàn, từng hộ dân.