Bão Fengshen tiến gần, hàng nghìn người dân ở Philippines phải sơ tán

Hàng nghìn cư dân trên một hòn đảo của Philippines phải sơ tán trước khi cơn bão nhiệt đới Fengshen đổ bộ vào nơi này.

Theo Al Jazeera, tâm bão Fengshen được dự báo sẽ quét qua Catanduanes, một hòn đảo với 270.000 người dân sinh sống, vào cuối ngày 18/10 với sức gió giật lên tới 80km/h.

Hàng nghìn người dân ở Philippines đã phải sơ tán vì bão Fengshen. Ảnh minh họa: Severe Weather.

Cơ quan thời tiết của chính phủ Philippines cho biết bão Fengshen sẽ mang theo lượng mưa lớn, cùng với "nguy cơ từ tối thiểu đến trung bình" về lũ lụt ven biển do sóng cao 1,2 mét tràn vào bờ.

"Hơn 9.000 cư dân ở Catanduanes đã di chuyển đến nơi an toàn", văn phòng ứng phó thảm họa của tỉnh cho biết.

Chính quyền tỉnh Catanduanes đã ra chỉ thị cho các quan chức địa phương "kích hoạt kế hoạch sơ tán tương ứng" đối với cư dân ở "các khu vực có nguy cơ cao", bao gồm bờ biển, các cộng đồng trũng thấp và sườn dốc dễ xảy ra lở đất.

Được biết, Philippines phải hứng chịu trung bình khoảng 20 cơn bão và lốc xoáy mỗi năm, tấn công vào những khu vực dễ xảy ra thiên tai, nơi có hàng triệu người dân sinh sống.

Bão Fengshen sắp đổ bộ trong bối cảnh đất nước Philippines vẫn đang phải gánh chịu hậu quả của hàng loạt trận động đất và bão lớn khiến hàng chục người thiệt mạng trong những tuần gần đây.

