Philippines sơ tán hàng nghìn người dân vì siêu bão Ragasa

Hơn 10.000 người dân ở Philippines đã phải sơ tán để đảm bảo an toàn khi siêu bão Ragasa tiến gần đất liền.

CNA dẫn thông tin từ Cơ quan Thời tiết Quốc gia Philippines cho biết, tính đến 11 giờ sáng ngày 22/9, sức gió mạnh nhất duy trì ở tâm bão là 215 km/h, với sức gió giật lên tới 265 km/h khi bão di chuyển về phía tây hướng tới quần đảo Baybuyan (Philippines).

"Tôi thức giấc vì gió mạnh, đập vào cửa sổ", Tirso Tugagao, một cư dân ở Aparri, một thị trấn ven biển ở phía bắc tỉnh Cagayan, cho hay.

"Từ nhà, tôi có thể thấy con sóng lớn đang ập vào bờ. Tôi cầu mong mọi người đều bình an", người giáo viên 45 tuổi nói tiếp.

Hàng nghìn người dân ở Philippines đã phải sơ tán vì siêu bão Ragasa. Ảnh: Severe Weather.

Để đảm bảo an toàn, hàng nghìn người dân ở Philippines đã phải sơ tán khi siêu bão Ragasa tiến gần đất liền. Hơn 10.000 người đang trú ẩn trong các trường học và trung tâm sơ tán ở Philippines hôm 22/9.

Trưởng nhóm ứng phó thảm họa Cagayan, Rueli Rapsing, cho biết nhóm của ông đã chuẩn bị cho "tình huống tồi tệ nhất".

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cho biết trên mạng Facebook rằng ông đang theo dõi chặt chẽ tình hình và tất cả cơ quan chính phủ đều "trong tình trạng sẵn sàng hỗ trợ bất cứ đâu và bất cứ khi nào cần thiết".

