Thế giới

Philippines sơ tán hàng nghìn người dân vì siêu bão Ragasa

Hơn 10.000 người dân ở Philippines đã phải sơ tán để đảm bảo an toàn khi siêu bão Ragasa tiến gần đất liền.

An An (Theo CNA)

CNA dẫn thông tin từ Cơ quan Thời tiết Quốc gia Philippines cho biết, tính đến 11 giờ sáng ngày 22/9, sức gió mạnh nhất duy trì ở tâm bão là 215 km/h, với sức gió giật lên tới 265 km/h khi bão di chuyển về phía tây hướng tới quần đảo Baybuyan (Philippines).

"Tôi thức giấc vì gió mạnh, đập vào cửa sổ", Tirso Tugagao, một cư dân ở Aparri, một thị trấn ven biển ở phía bắc tỉnh Cagayan, cho hay.

"Từ nhà, tôi có thể thấy con sóng lớn đang ập vào bờ. Tôi cầu mong mọi người đều bình an", người giáo viên 45 tuổi nói tiếp.

untitled.png
Hàng nghìn người dân ở Philippines đã phải sơ tán vì siêu bão Ragasa. Ảnh: Severe Weather.

Để đảm bảo an toàn, hàng nghìn người dân ở Philippines đã phải sơ tán khi siêu bão Ragasa tiến gần đất liền. Hơn 10.000 người đang trú ẩn trong các trường học và trung tâm sơ tán ở Philippines hôm 22/9.

Trưởng nhóm ứng phó thảm họa Cagayan, Rueli Rapsing, cho biết nhóm của ông đã chuẩn bị cho "tình huống tồi tệ nhất".

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cho biết trên mạng Facebook rằng ông đang theo dõi chặt chẽ tình hình và tất cả cơ quan chính phủ đều "trong tình trạng sẵn sàng hỗ trợ bất cứ đâu và bất cứ khi nào cần thiết".

>>> Mời độc giả xem thêm video: Siêu bão Ragasa đang ở giai đoạn mạnh nhất

Nguồn video: VTV
Bài liên quan

Thế giới

Philippines thông báo Ragasa mạnh lên thành siêu bão

Sáng 21/9, Cơ quan khí tượng thủy văn Philippines cho biết, bão nhiệt đới Ragasa đã mạnh lên thành siêu bão.

sieu-bao.jpg
Bão Ragasa mạnh lên thành siêu bão. Ảnh: Pagasa/Facebook

Trong thông báo lúc 10 giờ sáng (giờ địa phương), Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (Pagasa) cho biết, Ragasa đã đạt đến cấp siêu vào lúc 8 giờ sáng. Pagasa cho biết thêm, hệ thống thời tiết này vẫn nằm trong phạm vi theo dõi của Philippines.

Xem chi tiết

Thế giới

Bão Kajiki đổ bộ Hải Nam (Trung Quốc), hơn 100.000 người bị ảnh hưởng

Hơn 102.500 người đã bị ảnh hưởng sau khi bão Kajiki mang theo gió mạnh và mưa lớn đổ bộ vào đảo Hải Nam, Trung Quốc.

Theo China Daily, tính đến 9 giờ sáng 25/8, hơn 102.500 người đã bị ảnh hưởng sau khi bão Kajiki mang theo gió mạnh và mưa lớn đổ bộ vào đảo Hải Nam, Trung Quốc.

Tất cả các quận ở thành phố Tam Á (Hải Nam) đều ghi nhận gió giật mạnh hơn cấp 14. Sức gió mạnh nhất được ghi nhận ở quận Hải Đường.

Xem chi tiết

Thế giới

Thành phố ở Trung Quốc sơ tán hàng chục nghìn người vì bão Kajiki

Thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc), đã sơ tán 31.843 người khỏi các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn do lo ngại ảnh hưởng của bão Kajiki.

Theo China Daily, gió mạnh và mưa lớn đã trút xuống tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, và một số khu vực thuộc tỉnh Quảng Đông vào ngày 24/8, khi bão Kajiki đi qua vùng biển phía nam Hải Nam.

Một đoạn video ngắn do Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Đông đăng tải trực tuyến cho thấy gió giật mạnh làm gãy cành cây, chiếc thuyền đang neo đậu tại bến rung lắc mạnh,...

Xem chi tiết

