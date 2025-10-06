Hà Nội

Thế giới

Hàng trăm người mắc kẹt trên núi Everest vì bão tuyết

Một trận bão tuyết lớn đã khiến hàng trăm người mắc kẹt trên núi Everest trong khi lực lượng cứu hộ chạy đua thời gian để giải cứu những người leo núi.

An An (Theo DM)

>>> Mời độc giả xem video: Giải cứu hàng trăm người mắc kẹt trên núi Everest vì bão tuyết

Nguồn video: Daily Mail

Theo Daily Mail, chiến dịch cứu hộ quy mô lớn bắt đầu vào sáng 5/10 khi hàng trăm người mắc kẹt trên sườn phía đông của đỉnh Everest ở Tây Tạng (Trung Quốc). Được biết, tuyết bắt đầu rơi dày vào tối 3/10 và tiếp tục rơi trong cả ngày 4/10.

Người dân địa phương và các đội cứu hộ đã xúc tuyết để dọn đường tới các khu cắm trại nằm ở độ cao 4.876 mét so với mặt đất. Nhiều túp lều bị phá hủy, một số người leo núi bị hạ thân nhiệt do thời tiết lạnh giá.

nui2.png
Hàng trăm người mắc kẹt trên núi Everest vì bão tuyết. Ảnh: Getty.

Theo hãng truyền thông nhà nước Trung Quốc Jimu News, 350 người đi bộ đường dài đã được đưa xuống nơi an toàn và tới thị trấn nhỏ Qudang. Lực lượng cứu hộ đã liên lạc được với hơn 200 người còn lại.

Chen Geshuang, một thành viên trong đoàn leo núi gồm 18 người đã đến Qudang, chia sẻ: "Thời tiết trên núi rất ẩm ướt và lạnh, tình trạng hạ thân nhiệt thực sự là một nguy cơ. Thời tiết năm nay không bình thường. Hướng dẫn viên nói anh ấy chưa bao giờ gặp thời tiết như vậy vào tháng 10. Và nó lại xảy ra quá đột ngột".

"Lều của nhiều người đã bị sập, mọi lối đi xuống núi đều bị chặn", Chen nói tiếp.

Theo Công ty Du lịch Tingri địa phương, việc bán vé và ra vào Khu danh lam thắng cảnh Everest tạm dừng từ cuối ngày 4/10 do thời tiết khắc nghiệt.

