Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cảnh ngổn ngang tại Trung Quốc sau bão Matmo

Thế giới

Cảnh ngổn ngang tại Trung Quốc sau bão Matmo

Hoạt động dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau bão Matmo diễn ra khẩn trương tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

An An (Theo THX)
Theo Tân Hoa Xã, bão Matmo đã suy yếu sau khi đổ bộ lần thứ hai vào Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, vào sáng sớm 6/10. Các thành phố Bắc Hải, Khâm Châu và Phòng Thành Cảng,...đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cơn bão. (Nguồn ảnh: Xinhua News)
Theo Tân Hoa Xã, bão Matmo đã suy yếu sau khi đổ bộ lần thứ hai vào Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, vào sáng sớm 6/10. Các thành phố Bắc Hải, Khâm Châu và Phòng Thành Cảng,...đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cơn bão. (Nguồn ảnh: Xinhua News)
Theo Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp thành phố, tính đến 11 giờ sáng 6/10, cơn bão đã ảnh hưởng đến 10.561 người ở Bắc Hải, trong đó 10.003 người phải di dời đến nơi an toàn và khoảng 3.400 ha vụ mùa bị thiệt hại.
Theo Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp thành phố, tính đến 11 giờ sáng 6/10, cơn bão đã ảnh hưởng đến 10.561 người ở Bắc Hải, trong đó 10.003 người phải di dời đến nơi an toàn và khoảng 3.400 ha vụ mùa bị thiệt hại.
Gió mạnh cũng làm đổ hơn 4.000 cây xanh ở Bắc Hải, cản trở giao thông. Chính quyền thành phố đã huy động lực lượng dọn dẹp đống đổ nát và khôi phục giao thông.
Gió mạnh cũng làm đổ hơn 4.000 cây xanh ở Bắc Hải, cản trở giao thông. Chính quyền thành phố đã huy động lực lượng dọn dẹp đống đổ nát và khôi phục giao thông.
Tại Khâm Châu và Phòng Thành Cảng, lực lượng ứng phó khẩn cấp đã được huy động để dọn dẹp đống đổ nát, các tuyến đường chính và ngõ hẻm, đồng thời giải quyết tình trạng ngập úng. Ảnh: Cây bật gốc đổ trên đường ở Khâm Châu.
Tại Khâm Châu và Phòng Thành Cảng, lực lượng ứng phó khẩn cấp đã được huy động để dọn dẹp đống đổ nát, các tuyến đường chính và ngõ hẻm, đồng thời giải quyết tình trạng ngập úng. Ảnh: Cây bật gốc đổ trên đường ở Khâm Châu.
Nhiều thành phố tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã dỡ bỏ lệnh kiểm soát giao thông tạm thời và dịch vụ đường sắt đang dần được khôi phục.
Nhiều thành phố tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã dỡ bỏ lệnh kiểm soát giao thông tạm thời và dịch vụ đường sắt đang dần được khôi phục.
Tại Bắc Hải, các nỗ lực khôi phục nguồn điện toàn diện đang được tiến hành tại các khu vực bị ảnh hưởng.
Tại Bắc Hải, các nỗ lực khôi phục nguồn điện toàn diện đang được tiến hành tại các khu vực bị ảnh hưởng.
Công nhân dọn dẹp đường phố ở Bắc Hải, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, ngày 6/10.
Công nhân dọn dẹp đường phố ở Bắc Hải, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, ngày 6/10.
Nhân viên vệ sinh dọn dẹp cây đổ tại thành phố Khâm Châu ngày 6/10.
Nhân viên vệ sinh dọn dẹp cây đổ tại thành phố Khâm Châu ngày 6/10.
Cảnh ngổn ngang trên đường phố ở Bắc Hải ngày 6/10, sau khi bão Matmo đi qua.
Cảnh ngổn ngang trên đường phố ở Bắc Hải ngày 6/10, sau khi bão Matmo đi qua.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Siêu bão Ragasa đổ bộ vào Philippines trước đó (Nguồn video: VTV)
An An (Theo THX)
#bão Matmo Trung Quốc #thiệt hại do bão Quảng Tây #khắc phục hậu quả bão #dọn dẹp sau bão tại Bắc Hải #thiệt hại mùa màng Quảng Tây #ứng phó khẩn cấp bão

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT