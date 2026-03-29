"Bản lĩnh" trúng thầu của Công ty Huy Điền tại các dự án cấp xã [Kỳ 2]

Trúng 38 trên tổng số 43 gói thầu tham gia, Công ty Huy Điền cho thấy một hiệu suất trúng thầu đáng nể, chủ yếu tại các dự án quy mô vừa và nhỏ.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, tính đến đầu năm 2026, Công ty Huy Điền đã tham gia tổng cộng 43 gói thầu và trúng tới 38 gói, đạt tỉ lệ trúng thầu lên đến gần 90%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò liên danh) đạt con số hơn 46 tỷ đồng.

Dữ liệu lịch sử cho thấy Công ty Huy Điền có mối quan hệ đặc biệt với một số đơn vị tư vấn mời thầu. Điển hình là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nguyễn Hồng Phúc. Trong tổng số 17 gói thầu do đơn vị này mời thầu mà Công ty Huy Điền tham gia, doanh nghiệp này đã được phê duyệt trúng thầu tới 16 gói. Tổng giá trị trúng thầu tại các gói này là hơn 17,3 tỷ đồng với tỉ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán trung bình là 99,33%.

Bên cạnh các gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng, Công ty Huy Điền còn là cái tên "quen mặt" trong danh sách chỉ định thầu rút gọn tại các văn phòng xã. Riêng trong tháng 11 và 12 năm 2025, nhà thầu này đã liên tiếp nhận được các quyết định chỉ định thầu từ Văn phòng HĐND - UBND xã Cát Tiên và Xã Cát Tiên 2.

Ví dụ, ngày 28/11/2025, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Cát Tiên đã ký Quyết định số 136/QĐ-VP phê duyệt chỉ định thầu cho Công ty Huy Điền thực hiện dự án sửa chữa khối Đảng ủy - HĐND - UBND xã với giá 1.417.273.000 đồng. Chỉ vài ngày sau, vào ngày 04/12/2025, ông Lê Ngọc Dũng, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Cát Tiên 2 tiếp tục ký Quyết định số 30/QĐ-VP chỉ định thầu cho đơn vị này thực hiện gói thầu sửa chữa sân, nhà xe khối chính quyền với giá 447.000.000 đồng.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Việc nhà thầu trúng thầu dày tại một địa bàn nhỏ với tỉ lệ tiết kiệm thấp là một dấu hiệu cần lưu tâm. Dù pháp luật cho phép chỉ định thầu trong một số trường hợp, nhưng để đảm bảo trách nhiệm giải trình, các đơn vị chủ đầu tư cần chứng minh được năng lực vượt trội của nhà thầu so với các đơn vị khác trong khu vực".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Năng lực thực thi và bài toán trách nhiệm giải trình của nhà thầu Huy Điền

Công ty Thành Hải trúng gói thầu điện chiếu sáng hơn 13 tỷ đồng tại xã Kiều Phú [Kỳ 1]

Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng Thành Hải vừa được Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Kiều Phú phê duyệt trúng gói thầu xây lắp hơn 13 tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt khoảng 1%.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 23/03/2026, ông Trần Anh Tuấn – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Kiều Phú đã ký Quyết định số 133/QĐ-QLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05: Thi công xây dựng + đảm bảo an toàn giao thông. Đây là gói thầu thuộc dự án Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng một số tuyến đường trục chính trên địa bàn xã Kiều Phú.

Lâm Đồng: Gói thầu trường học hơn 3,6 tỷ, liên danh Công ty Huy Điền trúng sát nút [Kỳ 1]

Chỉ duy nhất một liên danh tham dự và trúng gói thầu xây dựng tại xã Đạ Huoai với tỉ lệ tiết kiệm thấp, chỉ khoảng 0,15% cho ngân sách nhà nước.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ghi nhận sự xuất hiện của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Huy Điền (Công ty Huy Điền) tại các dự án cấp xã. Một trong những thương vụ đáng chú ý nhất là tại gói thầu xây dựng trường học tại xã Đạ Huoai vào cuối năm 2025.

Cụ thể, tại "Gói thầu số 01: Thi công xây dựng 04 phòng học (02 tầng) Trường THCS Đạ Oai" do Phòng Văn Hoá - Xã Hội Xã Đạ Huoai làm chủ đầu tư (số TBMT: IB2500526031), liên danh Công ty Huy Điền và Công ty TNHH XD Kiến Văn là đơn vị duy nhất tham dự và trúng thầu. Đáng nói, mức giá trúng thầu của liên danh này là 3.675.035.756 đồng. So với giá dự toán gói thầu được phê duyệt là 3.680.578.627 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 5.542.871 đồng, tương đương tỉ lệ tiết kiệm khoảng 0,15%.

Xã Đam Rông 2: Công ty Hoàng Cường "độc diễn" tại gói thầu hơn 3,5 tỷ đồng

Gói thầu số 03 xây dựng cầu Đắk Măng ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm thấp khi chỉ duy nhất Công ty Hoàng Cường Lâm Đồng nộp hồ sơ và dễ dàng giành chiến thắng.

Vừa qua, ngày 18/3/2026 Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đam Rông 2 ký quyết định số 36/QĐ-VHXH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình, thuộc dự án Khắc phục, sửa chữa cầu Đắk Măng. Đáng chú ý, gói thầu có hình thức đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ duy nhất một doanh nghiệp tham gia dự thầu.

quyết định số 36/QĐ-VHXH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình, thuộc dự án Khắc phục, sửa chữa cầu Đắk Măng.
