"Bản lĩnh" trúng thầu của Công ty Huy Điền tại các dự án cấp xã [Kỳ 2]

Trúng 38 trên tổng số 43 gói thầu tham gia, Công ty Huy Điền cho thấy một hiệu suất trúng thầu đáng nể, chủ yếu tại các dự án quy mô vừa và nhỏ.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, tính đến đầu năm 2026, Công ty Huy Điền đã tham gia tổng cộng 43 gói thầu và trúng tới 38 gói, đạt tỉ lệ trúng thầu lên đến gần 90%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò liên danh) đạt con số hơn 46 tỷ đồng.

Dữ liệu lịch sử cho thấy Công ty Huy Điền có mối quan hệ đặc biệt với một số đơn vị tư vấn mời thầu. Điển hình là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nguyễn Hồng Phúc. Trong tổng số 17 gói thầu do đơn vị này mời thầu mà Công ty Huy Điền tham gia, doanh nghiệp này đã được phê duyệt trúng thầu tới 16 gói. Tổng giá trị trúng thầu tại các gói này là hơn 17,3 tỷ đồng với tỉ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán trung bình là 99,33%.

Bên cạnh các gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng, Công ty Huy Điền còn là cái tên "quen mặt" trong danh sách chỉ định thầu rút gọn tại các văn phòng xã. Riêng trong tháng 11 và 12 năm 2025, nhà thầu này đã liên tiếp nhận được các quyết định chỉ định thầu từ Văn phòng HĐND - UBND xã Cát Tiên và Xã Cát Tiên 2.

Ví dụ, ngày 28/11/2025, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Cát Tiên đã ký Quyết định số 136/QĐ-VP phê duyệt chỉ định thầu cho Công ty Huy Điền thực hiện dự án sửa chữa khối Đảng ủy - HĐND - UBND xã với giá 1.417.273.000 đồng. Chỉ vài ngày sau, vào ngày 04/12/2025, ông Lê Ngọc Dũng, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Cát Tiên 2 tiếp tục ký Quyết định số 30/QĐ-VP chỉ định thầu cho đơn vị này thực hiện gói thầu sửa chữa sân, nhà xe khối chính quyền với giá 447.000.000 đồng.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Việc nhà thầu trúng thầu dày tại một địa bàn nhỏ với tỉ lệ tiết kiệm thấp là một dấu hiệu cần lưu tâm. Dù pháp luật cho phép chỉ định thầu trong một số trường hợp, nhưng để đảm bảo trách nhiệm giải trình, các đơn vị chủ đầu tư cần chứng minh được năng lực vượt trội của nhà thầu so với các đơn vị khác trong khu vực".

[Kỳ 3:] Năng lực thực thi và bài toán trách nhiệm giải trình của nhà thầu Huy Điền