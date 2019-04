Thịt gà “thối” Halo Food vào bếp TH Chu Văn An: Cần xử lý nhà trường, nhà cung cấp An Việt

(Kiến Thức) - Để xảy ra sự việc thịt gà “thối” Halo Food vào bếp ăn trường tiểu học Chu Văn An, dư luận cho rằng cần phải kiểm tra, xử lý cả nhà trường, nhà cung cấp An Việt.

Trước nỗi lo thực phẩm bẩn tuồn vào một số trường học xảy ra tại nhiều trường học trên cả nước, Hội phụ huynh của Trường Tiểu học Chu Văn An (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) đã thành lập các nhóm theo từng lớp học để mỗi sáng có mặt tại trường cùng kiểm tra chất lượng thực phẩm mà nhà trường nhập, dùng để nấu ăn cho học sinh.



Từ việc kiểm tra này, sáng 3/4, các phụ huynh đã phát hiện trong lô thực phẩm do Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại An Việt vừa giao cho nhà trường có phần thịt gà thối Halo Food với số lượng 35kg. Đáng chú ý, sau khi kiểm tra, tại phiếu nhận xét đánh giá do Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại An Việt có viết rõ: “Chất lượng hàng hóa chưa đạt. Nguyên nhân do thịt gà đông lạnh lâu có mùi ôi thiu nồng nặc”.

Trường Tiểu học Chu Văn An.

Vụ việc phụ huynh trường Tiểu học Chu Văn An (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) phát hiện 35 kg thịt gà có dấu hiệu ôi thiu, mùi nồng nặc đang dấy lên những lo lắng về thực phẩm bẩn tuồn vào trường học và tiếp tục là minh chứng cho việc quản lý an toàn thực phẩm kiểu “cha chung không ai khóc”.

“Cha chung không ai khóc” nên khi trả lời báo chí, ông Nguyễn Xuân Trung-Trưởng Phòng Y tế quận Hoàng Mai ngoài việc khẳng định “việc kiểm soát thực phẩm của các trường học trên địa bàn chặt chẽ. Đại diện Ban giám hiệu, nhân viên của bếp và cha mẹ học sinh kiểm tra thực phẩm đầu vào nên đảm bảo minh bạch, công khai” và cho rằng: “Thịt vẫn màu hồng, không có gì khác lạ. Nghe phụ huynh kể lại, họ đưa thịt lên mũi ngửi thì có mùi “lạ” chứ không phải mùi hôi thối”.

Bản thân vị Trưởng Phòng Y tế quận Hoàng Mai khi nói về việc tại phiếu nhận xét đánh giá do Công ty An Việt phát ra có nêu chất lượng hàng hóa chưa đạt do thịt gà đông lạnh lâu có mùi ôi thiu, nồng nặc lại cho rằng: “Lỗi tại biên bản. Khi đó, người kiểm tra thực phẩm không đọc biên bản và cứ ký. Người giao hàng cho rằng khi được bảo ký thì ký. Tất cả đều không đọc biên bản. Chúng tôi liên hệ phụ huynh là người ghi biên bản để xác minh nhưng phụ huynh không nghe máy”. Tuyệt nhiên, trong những câu trả lời của Trưởng Phòng Y tế quận Hoàng Mai không có câu nào nói về trách nhiệm của đơn vị này trong việc quản lý an toàn thực phẩm.

Thịt gà kém chất lượng được phụ huynh trường Tiểu học Chu Văn An phát hiện. Ảnh cắt từ clip.

Cũng vì “cha chung không ai khóc” nên khi xảy ra sự việc, đại diện UBND quận Hoàng Mai cũng cho biết, đã đề nghị công ty thực phẩm nghiêm túc chấp hành quy trình từ nhận hàng, bảo quản hàng, vận chuyển hàng. Đối với trường Chu Văn An cần duy trì tốt việc giao nhận thực phẩm, không để thực phẩm có dấu hiệu kém chất lượng đi vào trường.

Còn đối với trách nhiệm của Trường Tiểu học Chu Văn An, chiều ngày 5/4, khi cơ quan báo chí tới xin gặp Hiệu trưởng trường tiểu học Chu Văn An (Hoàng Mai - Hà Nội) thì cả BGH nhà trường đều "cửa đóng then cài" đèn tắt tối om, không có ai trong phòng làm việc. Ngay cả phía phòng Giáo dục quận Hoàng Mai, vị trưởng phòng cũng không nghe máy để giải đáp thắc mắc của báo chí về vụ việc 35 kg gà thối của công ty An Việt xuất hiện trong bếp ăn của trường tiểu học Chu Văn An ngày 3/4 vừa qua.

Trong khi đó, ông Đào Ngọc Nam, Giám đốc công ty CP Sản xuất và thương mại An Việt dù xác nhận số thịt gà trên được nhập của Công ty Halo Foods Việt Nam, trụ sở tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội và khẳng định rằng, đã giao thực phẩm cho trường tiểu học Chu Văn An hoàn toàn đúng quy trình. Nhân viên An Việt đã kiểm tra mẫu trước, nhưng lần này đó có sơ xuất trong khâu kiểm soát nên xảy ra sự việc trên.

Còn ông Nguyễn Ngọc Hoàng - Giám đốc công ty Halo Foods khẳng định, thịt gà giao cho bếp ăn nhà trường sáng 3/4 là hàng sản xuất trong ngày (ca sản xuất từ 12h-2h sáng 3/4) và hàng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có nguồn gốc rõ ràng do công ty Việt Nam cung cấp. “Nguyên nhân của mùi lạ trong thịt gà có thể do hai túi hàng xếp chồng lên nhau trong quá trình bảo quản và vận chuyển, nhiệt độ phần tiếp xúc không đủ lạnh nên gây ra mùi lạ”.

Điều đặc biệt hơn, ngay sau khi phát hiện sự việc, không phải là một cơ quan chức năng nào có thẩm quyền mang mẫu thịt gà “ôi thiu, nồng nặc” trên đi xét nghiệm mà chính Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại An Việt lại là đơn vị thực hiện việc này khiến các phụ huynh, dư luận nghi ngờ, kể cả khi có kết quả ra sao.

Xảy ra sự việc, không đơn vị nào nhận trách nhiệm, dẫn đến phụ huynh mất niềm tin đến mức mong được chuyển trường cho con. Bởi cơ sở giáo dục này nhiều lần xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm. Hơn nữa, nếu phụ huynh không nâng cao cảnh giác, phát hiện kịp thời thì không biết điều gì sẽ xảy ra.

Phiếu nhận xét đánh giá thực phẩm đưa vào trường học ngày 3/4.

Luật An toàn thực phẩm đã quy định rõ, việc quản lý ATTP trường học thuộc trách nhiệm của UBND các cấp. Vậy nên, để bảo đảm ATTP tại bếp ăn trường học không chỉ là sự vào cuộc của Đơn vị cung cấp, nhà trường và phụ huynh học sinh mà cả các cấp chính quyền và các đơn vị liên quan.Trong đó, vai trò giám sát của Ban giám hiệu nhà trường và Ban phụ huynh trong kiểm soát nguồn gốc thực phẩm là vô cùng quan trọng.

Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều vụ việc tuồn thực phẩm bẩn vào trường học là do sự lơ là, thiếu trách nhiệm của nhà trường, cơ quan chức năng dẫn đến thực phẩm bẩn vẫn có thể lọt vào bếp ăn của nhà trường và từng gây nên những hậu quả như vụ việc xảy ra tại trường mầm non Thanh Khương (Bắc Ninh). Hơn nữa, việc kiểm soát thực phẩm của các trường học trên địa bàn được cho chặt chẽ có sự giám sát của ba bên là nhà trường, phụ huynh và doanh nghiệp, tuy nhiên việc giám sát vẫn chỉ là quan sát bằng cảm quan nên khó có thể phát hiện thực phẩm nào sạch, thực phẩm nào bẩn vào bếp ăn trường học.

Để xảy ra sự việc như trên, cần xử lý nghiêm cả nhà trường, nhà cung cấp An Việt!