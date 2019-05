Hổ dữ không ăn thịt con, mẹ nữ sinh giao gà biết con bị bắt... không khai báo?

(Kiến Thức) - Nếu bà Trần Thị Hiền thành khẩn khai báo với cơ quan công an khi con gái bị nhóm đối tượng bắt đi và chịu trách nhiệm với hành vi buôn bán ma túy thì rất có thể con gái bà đã không bị sát hại.

Vụ án nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà ở Điện Biên là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp như lời Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, bản thân ông đã làm rất nhiều vụ án, cả nghìn vụ nhưng với án giết người, cướp, hiếp như vụ việc liên quan đến nữ sinh Cao Mỹ Duyên là vụ đầu tiên mang tính chất nghiêm trọng, dã man.



Những tình tiết trong vụ án trên luôn khiến dư luận có nhiều bất ngờ. Không chỉ bàng hoàng trước tội ác tận cùng của nhóm đối tượng giết hại nữ sinh giao gà, dư luận cả nước còn vô cùng ngạc nhiên khi bà Trần Thị Hiền - mẹ của nữ sinh này bị bắt vì về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và càng bất ngờ hơn khi chính mối quan hệ của bà Hiền với nhóm đối tượng là nguyên nhân dẫn đến Duyên bị sát hại.

Bị can Trần Thị Hiền khi bị khởi tố, bắt giam.

Mới đây, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã khẳng định, ngay từ đầu Trần Thị Hiền - mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên, không hề trung thực trong khai báo với cơ quan điều tra để truy tìm, cứu Duyên. Chính sự khai báo không thành khẩn của bà Hiền khiến cơ quan công an khó xác minh được sự thật của vụ án, gây khó khăn cho các cán bộ công an trong quá trình điều tra vụ án và dư luận cho rằng, nếu lúc đầu bà Hiền thành khẩn khai báo, rất có thể nữ sinh đã không bị sát hại.

Vì sao vốn là một người mẹ, nếu bà Hiền đã biết việc con gái bị bắt giữ mà cố tình che dấu, bất chấp tính mạng của con gái mình nên mới khai báo không thành khẩn? Bởi ngay khi nữ sinh Cao Mỹ Duyên mất tích, bản thân bà Hiền đã đăng trên Facebook thông tin tìm con mất tích. Trong video phát trực tiếp trên Facebook, bà Hiền còn nói sẽ chịu mọi tội lỗi và đừng bắt con gái phải chịu thay.

Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên khi cung cấp thông tin cho báo chí đã cho biết, Cơ quan CSĐT có căn cứ để kết luận, vợ chồng Vì Văn Toán, Vì Thị Thu, Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng và Trần Thị Hiền là một đường dây hay tổ chức buôn bán trái phép chất ma túy. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc Cao Mỹ Duyên bị sát hại.

Đó cũng chính là câu trả lời cho việc bà Trần Thị Hiền khai báo không trung thực trước cơ quan điều tra. Đáng chú ý, cơ quan điều tra không loại trừ khả năng trong quá trình tham gia vào đường dây ma túy, bà Trần Thị Hiền có mâu thuẫn khiến con gái trở thành nạn nhân của việc trả thù khiến nữ sinh đã phải mất mạng. Bởi theo thông báo kết quả điều tra vào tháng 4/2019, Công an tỉnh Điện Biên xác định, nghi phạm Vì Văn Toán nói với cả nhóm rằng bà Hiền nợ hắn tiền nên nhờ bắt cóc con gái bà này và giữ lại ít ngày để gây sức ép đòi tiền. Toán hứa trả công đầy đủ bằng tiền và ma tuý nên cả nhóm đồng ý tham gia gây án.

Thật khó lý giải ngay khi con gái mất tích, bà Hiền đã liên tục lên mạng xã hội khóc than, cầu cứu cơ quan chức năng và cộng đồng xã hội truy tìm con gái bà, rồi khi Duyên bị sát hại bà Hiền liên tục khóc than thương con gái. Khi đó, dư luận xã hội vô cùng thương cảm với hoàn cảnh của bà Hiền, nhiều người đã an ủi, động viên bà Hiền sớm vượt qua tình cảnh mất con trong vụ án mạng xảy ra cách đây 4 tháng.

Tuy nhiên, sau khi có thông tin bà Hiền bị bắt liên quan đến ma túy và chính mối liên quan giữa bà và nhóm đối tượng ra tay sát hại dã man Cao Mỹ Duyên, dư luận xã hội đã tỏ ra vô cùng bức xúc bởi lỗi lầm của người phụ nữ này và sự ích kỷ nhỏ nhen của bà Hiền đã khiến chính con gái bà phải gánh chịu hậu quả thương tâm.

Có lẽ chỉ vì sợ bị lộ việc mình buôn bán ma túy, bà Hiền đã khai báo không trung thực khiến con gái bà không được giải cứu. Hổ mẹ không ăn thịt hổ con, tại sao người mẹ đoán được người bắt con mình như bà Trần Thị Hiền mà không thành khẩn báo công an cứu con? Có lẽ đã có câu trả lời dù khiến dư luận bàng hoàng về hành vi của người mẹ này.