Dự án Cross Long Hải: Thay đổi tạm dừng giao dịch có đúng luật?

Như Báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin, ông Nguyễn Đức Nhã (SN 1972, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM) cung cấp, liên quan đến việc ông Nhã mua biệt thự thuộc Dự án Khu du lịch Hải Minh (tên thương mại là Cross Long Hải; tại tỉnh lộ 44A, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tân Thành. Nhưng vì nhiều lí do khác nhau, nên việc giao dịch không thành.



Sau nhiều lần cam kết trả lại tiền cho ông Nhã trong vòng 30 ngày kể từ ngày gửi văn bản cho ông Nhã nhưng không thực hiện, Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tân Thành bị ông Nhã khởi kiện tại TAND TP Thủ Đức (TP HCM).

Ngày 21/7/2023, TAND TP Thủ Đức ban hành Quyết định số 2560/2023/QĐST-DS Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, buộc Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Tân Thành phải trả cho ông Nguyễn Đức Nhã số tiền 3.571.962.053 đồng, trong đó nợ gốc là 3.238.365.994 đồng, tiền lãi là 270.603.015 đồng. Trả làm 2 đợt: Đợt 1 làngày 15/8/2023: trả 1.700.000.000 đồng; đợt 2 là ngày 30/9/2023: trả 1.871.962.053 đồng. Ngày 9/10/2023, Chi Cục THADS TP Thủ Đức ký Quyết định số 315/QĐ-CCTHADS quyết định thi hành án theo yêu cầu của ông Nhã, buộc thi hành án đối với Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Tân Thành theo phán quyết của TAND TP Thủ Đức tại Quyết định số 2560/2023/QĐST-DS.

Từ ngăn chặn toàn bộ thửa đất thành ngăn chặn mã căn nhà không có thực!

Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tân Thành vẫn không trả tiền cho ông Nhã, nên ông Nhã đã có đơn yêu cầu Chi cục THADS TP Thủ Đức áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với bà Trần Duy Kiều, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tân Thành và một phần Dự án Cross Long Hải.

Nên ngày 31/10/2023, Chi cục trưởng Chi cục THADS TP Thủ Đức ra Quyết định số 61/QĐ-CCTHADS quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Trần Duy Kiều (SN 1981), là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Tân Thành.

Đến ngày 20/2, Chi cục THADS TP Thủ Đức ra Quyết định số 293/QĐ-CCTHADS về việc tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CL 839000, số vào sổ GCN: CT09052 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 31/10/2018 tại thửa đất số 29, tờ bản đồ số 19 tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (Sau đây gọi tắt là tạm dừng giao dịch).

Đến ngày 2/5, bà Nguyễn Thị Xoan, Chấp hành viên Chi cục THADS TP Thủ Đức, ban hành Quyết định số 373/QĐ-CCTHADS về việc sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án đối với Quyết định 293. Nội dung, là sửa đổi thửa đất số 29 tờ bản đồ 19 thành thửa đất số 33 tờ bản đồ số 18 tại Thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tuy nhiên, đến ngày 20/5, bà Xoan tiếp tục ban hành Quyết định số 435/QĐ-CCTHADS về việc sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án đối với Quyết định số 293/QĐ-CCTHADS.

Theo đó, từ việc ngăn chặn tạm dừng giao dịch toàn bộ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất số 33 tờ bản đồ số 18 tại Thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; đổi thành ngăn chặn tạm dừng giao dịch đối với tài sản là mã căn A1.3C nằm trên thửa đất này.

Yêu cầu hủy Quyết định 435

Trao đổi với phóng viên, ông Nhã tỏ ra khó hiểu với nội dung trong Quyết định 435 của Chấp hành viên Xoan. “Tại sao lại thay đổi nội dung ngăn chặn? Tại sao thay đổi ngăn chặn toàn bộ thửa đất của một phần dự án thành ngăn chặn mã căn biệt thự vốn chưa có thật trên thực tế?”, ông Nhã tỏ ra khó hiểu.

Đồng thời gửi đơn đến Chi cục THADS TP Thủ Đức để khiếu nại đối với Quyết định 435.

Quyết định 435 của Chấp hành viên Nguyễn Thị Xoan.

Trong đơn khiếu nại, ông Nhã cho rằng lô đất tại mã căn A1.3C vẫn là đất trống, chưa được xây dựng và chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất riêng biệt nên không thể thực hiện giao dịch mua bán được. Trường hợp, nếu có giao dịch mua bán được thì cũng không xây dựng được vì khu nhà không được xây tự do mà việc xây dựng phải do Công ty Tân Thành thực hiện. Do đó, việc Chi cục THADS TP Thủ Đức ngăn chặn lô đất tại mã căn A1.3C trên không thể đảm bảo thi hành án cho Người được thi hành án (là ông Nhã-PV).