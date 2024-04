Một phần Dự án Cross Long Hải bị tạm dừng giao dịch

Theo giới thiệu, Dự án Cross Long Hải bao gồm 2 khối tháp, có 58 biệt thự nghỉ dưỡng, 658 căn hộ du lịch toạ lạc tại tỉnh lộ 44A, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dự án này đã qua nhiều lần đổi tên thương mại, nhiều đơn vị môi giới khác nhau như từ tên gọi The Long Hai do DSG Land môi giới, qua tay Đông Tây Land, đến Thủ Thiêm Real đổi tên thành The Apus… rồi đến lượt Cen Sài Gòn với tên gọi Cross Long Hải.

Bà Trần Duy Kiều, ngoài là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Tân Thành, còn là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên; giữ vai trò lãnh đạo của một số công ty khác.

Ngày 28/9/2021, cái tên Trần Duy Kiều gây “rúng động” thị trường chứng khoán khi chi 106 tỷ đồng để mua 1,77 triệu cổ phiếu TGG của Công ty Cổ phần Louis Capital và trở thành cổ đông lớn của công ty này khi sở hữu 6,5% vốn điều lệ của công ty. Khoảng nửa tháng sau, bà Trần Duy Kiều bán toàn bộ số cổ phiếu trên và thu về số tiền khoảng 50,5 tỷ đồng, lỗ khoảng 50 tỷ đồng so với số tiền bỏ ra lúc mua cổ phiếu TGG.