Cận cảnh kiểm đếm lô ma túy ketamine 500 tỷ ở SG

Sáng 12/5, cảnh sát kiểm đếm lô ma túy 500 kg ketamine. Trước đó, chiều 11/5, Cục cảnh sát ma túy (C04, Bộ Công an) phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đồng loạt ập vào khám xét các kho hàng tại xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh) và các quận Tân Phú, Tân Bình. 500 kg ketamine (ma túy tổng hợp), 4 máy ép, nhiều ôtô bị thu giữ. Nhà chức trách bắt giữ kẻ cầm đầu là Liu Ming Yang (34 tuổi) và hai người cùng quốc tịch Trung Quốc. Trong hình là Jhu Minh Junn (32 tuổi) Theo cảnh sát, Yang chỉ đạo đàn em nhập cảnh vào Việt Nam để làm nhiệm vụ vận chuyển, tập kết ma túy. Yang cũng nhờ người tình là Nguyễn Thị Thu Vân (36 tuổi, quốc tịch Đài Loan, ngụ tại Tân Phú) thuê kho hàng và làm nhiệm vụ phiên dịch. Sau khi ma túy được chuyển trót lọt bằng xe Innova từ nước ngoài vào Việt Nam, Yang chỉ đạo đàn em đưa đến kho hàng do Vân thuê, ngụy trang thành hàng hóa để xuất đi nước thứ 3.Lực lượng cảnh sát cân từng bao chứa ma túy để kiểm đếm chính xác lại lô hàng. Ma túy cất giữ trên ôtô. Lực lượng công an khám xét hiện trường kho ma túy. Theo cảnh sát, ketamin là loại ma túy đá dạng hiếm nhất hiện nay trên thị trường và có ảnh hưởng mạnh lên hệ thần kinh gấp nhiều lần so với các loại ma túy khác. Bước đầu, cảnh sát nhận định, đây là lô ketamin bị bắt giữ thuộc loại lớn nhất từ trước đến nay, giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng.

