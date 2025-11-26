Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc ở Hà Tĩnh

Đang lưu thông trên tuyến cao tốc đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng (Hà Tĩnh), chiếc xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội, rất may tài xế kịp thoát ra ngoài an toàn.

Hạo Nhiên

Khoảng 14h30 ngày 26/11, xe tải mang BKS 36C - 347.xx (chưa rõ danh tính tài xế điều khiển) lưu thông trên tuyến đường bộ cao tốc đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng theo hướng Nam - Bắc. Khi di chuyển tới Km545+500 (thuộc địa bàn xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

6-27-2118jpg-1.jpg
Chiếc xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng.

Phát hiện sự việc, tài xế đã điều khiển xe tải vào sát lề đường, dừng phương tiện, đồng thời tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm cả xe tải.

Nhận được tin báo, đơn vị quản lý tuyến đường bộ cao tốc đã phối hợp với Cục CSGT và Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện tới hiện trường tổ chức dập lửa, đảm bảo giao thông.

z7264758342403-6957eebc141d7f0c87db8a3733c5af0e-2194-5661.jpg
Chiếc xe tải gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên xe tải cùng hàng hóa trên xe bị ngọn lửa thiêu rụi gần như hoàn toàn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video vụ cháy rừng ở Nghệ An.

(Nguồn: TTXVN)
#Hoả hoạn #xe tải #bốc cháy #Hà Tĩnh #cao tốc #Hàm Nghi - Vũng Áng

Bài liên quan

Xã hội

Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên cao tốc Vũng Áng – Bùng

Đang lưu thông trên cao tốc Vũng Áng – Bùng, xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt, khiến phần đầu bị thiêu rụi hoàn toàn.

Khoảng 9h ngày 9/11, xe đầu kéo đang lưu thông hướng Bắc - Nam, khi đến Km577 cao tốc Vũng Áng - Bùng (đoạn qua xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt, khiến phần đầu xe bị thiêu rụi.

Theo người dân cho biết, ngọn lửa bốc lên nhanh, bao trùm phần đầu xe, khói đen cuồn cuộn.

Xem chi tiết

Xã hội

Xe tải bất ngờ bốc cháy, thùng xe bị thiêu rụi trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Đang lưu thông trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An, xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ thùng xe.

Chiều 2/11, thông tin từ Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, đoạn qua địa bàn xã Hưng Nguyên Nam (Nghệ An), vừa xảy ra một vụ cháy xe tải, khiến hàng hóa và phần thùng xe bị hư hại nặng.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15h5 cùng ngày tại km466+600, ô tô tải mang biển kiểm soát 29H-845.xx do tài xế H.V.C. (SN 1987, trú tại thành phố Hà Nội) đang di chuyển theo hướng Bắc - Nam, bất ngờ phát hiện hàng hóa trên xe bốc cháy.

Xem chi tiết

Xã hội

Xe tải bốc cháy ngùn ngụt ở đường Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội

Một xe tải bất ngờ phát hỏa khi đang lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao (Hà Nội). Ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm phần đầu xe.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h35 phút tối 13/10, một ô tô đầu kéo mang 29C-923.XX bất ngờ bốc cháy dữ dội phần đầu xe khi đang lưu thông trên đường vành đai 3 trên cao (từ Khuất Duy Tiến đi Đại lộ Thăng Long, đoạn qua phường Thanh Xuân, TP Hà Nội).

xe-dau-keo1.jpg
Hiện trường nơi xảy vụ cháy.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới