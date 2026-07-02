Ba điểm nổi bật tại Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần 3

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ ba sẽ diễn ra từ ngày 9-10/7 với nhiều điểm mới về địa điểm và nội dung hoạt động.

Chiều 2/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu về Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3.

Thông tin về chương trình Giao lưu, Đại tá Đỗ Duy Chinh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị cho biết, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 10/7/2026 tại tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và tỉnh Bolykhamxay (Lào).

Quang cảnh cuộc gặp mặt báo chí giới thiệu Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3. Ảnh: Trà Khánh.

Đoàn Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn; đoàn Lào do Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm Trưởng đoàn.

Đây là một trong những hoạt động đối ngoại quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước, nhằm tăng cường tin cậy chính trị, xây dựng tình cảm hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới hai nước, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Thượng tá Bùi Văn Mạnh, Trưởng phòng Đông Nam Á, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) thông tin tại họp báo. Ảnh: Trà Khánh.

Đại diện Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Thượng tá Bùi Văn Mạnh, Trưởng phòng Đông Nam Á, cho biết thêm, tiếp nối thành công của Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất và lần thứ hai vào các năm 2021, 2024, Giao lưu lần này diễn ra vào thời điểm hai nước tổ chức kỷ niệm 49 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18-7-1977 / 18-7-2026), tiếp tục khẳng định đây là mô hình hợp tác hiệu quả, đặc sắc giữa hai nước và là hoạt động mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước về tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng thực chất hơn.

Dự kiến, các hoạt động giao lưu tại Lào bao gồm: Lễ đón đoàn Việt Nam tại khu vực Cột mốc 460; chào, tô son Cột mốc 460; trồng cây hữu nghị tại khu vực khuôn viên Cột mốc 460 bên phía Lào; Lễ khởi công công trình Trạm phối hợp công tác, Đại đội Biên phòng 252 do Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ kinh phí; thăm, tặng quà và học bổng cho các học sinh một trường tiểu học ở huyện Xaychamphone, tỉnh Bolykhamxay; tham quan hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng bò giống cho các hộ gia đình khó khăn ở khu vực biên giới Lào; Lễ tiễn đoàn Việt Nam về nước tại Cửa khẩu Nam On.

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng chia sẻ về các hoạt động hợp tác ở biên giới Việt Nam-Lào và công tác chuẩn bị cho chương trình Giao lưu. Ảnh: Trà Khánh.

Các hoạt động tại Việt Nam gồm: Lễ đón đoàn Lào tại khu vực Cột mốc 460; trồng cây hữu nghị tại khu vực khuôn viên Cột mốc; thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy; tham dự Lễ sơ kết kết nghĩa giữa cụm dân cư hai bên biên giới, giao lưu văn hóa, thể dục thể thao giữa hai thôn biên giới và trao tặng bò giống cho các hộ gia đình khó khăn ở khu vực biên giới Việt Nam; Lễ khởi công trường mầm non do Bộ Quốc phòng Việt Nam xây tặng địa phương; thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên; hội đàm giữa hai đoàn; lễ tiễn đoàn Lào về nước tại Cửa khẩu Thanh Thủy.

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo, Thượng tá Bùi Văn Mạnh chia sẻ thêm, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần 3 có ba điểm nhấn nổi bật.

Đầu tiên, địa điểm tổ chức giao lưu tại Cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An) và Nậm On (Bolikhamsai), đây là điểm kết nối hành lang cao tốc Hà Nội - Vientiane, công trình này mang ý nghĩa đặc biệt, mang tính đột phá về chính trị, kinh tế và quốc phòng an ninh giữa hai nước.

Tuyến hành lang này khi được hoàn thành sẽ hiện thực hóa chủ trương kết nối biển của Lào, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ mô hình hợp tác kinh tế biên giới giữa Việt Nam và Lào.

Các đại biểu tại cuộc gặp mặt báo chí. Ảnh: Trà Khánh.

Thứ hai, nhiều hoạt động hướng về người dân biên giới như kết nghĩa cụm dân cư, giao lưu văn hóa, trao bò giống cho các hộ nghèo và dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Thứ ba, khởi công Trường Mầm non Thanh Hà - công trình do Bộ Quốc phòng Việt Nam xây tặng địa phương, vừa phục vụ giáo dục, vừa góp phần phòng, chống lũ cho khu vực.

Trước khi diễn ra chương trình chính thức, nhiều hoạt động bên lề cũng sẽ được tổ chức, gồm sơ kết kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (Việt Nam) và Đại đội Biên phòng 252 (Lào); giao lưu sĩ quan trẻ biên giới hai nước với các hoạt động trồng hàng cây và vườn hoa hữu nghị thanh niên tại khu vực Cột mốc 460, thi đấu bóng chuyền, chạy việt dã xuyên biên giới qua cặp cửa khẩu Thanh Thủy - Nặm On, tọa đàm và trao 100 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình "Nâng bước em đến trường" phía Việt Nam.Khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới bên phía Việt Nam.