Hợp tác quốc phòng, an ninh trụ cột trong quan hệ Việt Nam - Lào - Campuchia

Lãnh đạo bộ quốc phòng ba nước nhận định hợp tác quốc phòng - an ninh luôn là một trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ giữa Việt Nam - Lào - Campuchia.

Chiều 15/10, tại Vientiane đã diễn ra Cuộc gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu; đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào do Thượng tướng Khamliang Outhakaysone, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu; đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Campuchia do Đại tướng Tea Seiha, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, tham dự cuộc gặp.

Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp

Đại tướng Phan Văn Giang tại cuộc gặp.

Thượng tướng Khamliang Outhakaysone tại cuộc gặp.

Đại tướng Tea Seiha tại cuộc gặp.

Phát biểu tại cuộc gặp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Thượng tướng Khamliang Outhakaysone nhấn mạnh Cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 3 nước là biểu tượng cho tình đoàn kết, hữu nghị Lào - Việt Nam - Campuchia. Theo Thượng tướng Khamliang Outhakaysone, Lào, Việt Nam và Campuchia là ba nước có chung đường biên giới, cùng chung vận mệnh, nhân dân ba nước có truyền thống giúp đỡ lẫn nhau, kề vai sát cánh chiến đấu chống kẻ thù chung.

Dù trong điều kiện, hoàn cảnh, không gian, thời gian nào, 3 nước cũng không thể tách rời nhau. Vì lẽ đó, Quân đội ba nước phải là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng, giữ gìn, bảo vệ, phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết quý báu giữa 3 nước.

Đại tướng Tea Seiha tái khẳng định cam kết vững chắc trong việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp mang lại lợi ích chung cho nhân dân 3 nước; đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa Quân đội 3 nước trên cơ sở tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, thịnh vượng ở khu vực biên giới cũng như đóng góp vào việc xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Quang cảnh cuộc gặp.

Về phần mình, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh Việt Nam - Lào - Campuchia là những láng giềng gần gũi. Các yếu tố lịch sử, tự nhiên đã tạo thành thế liên kết chặt chẽ, vững chắc làm cho ba nước có thể hỗ trợ, bổ sung cho nhau để cùng tồn tại, phát triển và bảo vệ lẫn nhau.

Ba nước từng cùng chung sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương trong sự nghiệp đấu tranh chống thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc cho mỗi nước trước đây. Đoàn kết là truyền thống dân tộc quý báu của cả 3 dân tộc. Thực tiễn đã chứng minh, việc tăng cường đoàn kết, gắn bó giữa 3 nước, 3 Quân đội là một tất yếu khách quan, là quy luật sống còn và là nhân tố quan trọng hàng đầu trong bảo đảm hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước.

Việt Nam luôn dành ưu tiên hàng đầu cho việc không ngừng tăng cường, củng cố mối quan hệ tin cậy, gắn bó với Campuchia và Lào; luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của hai nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Hợp tác quốc phòng trụ cột trong quan hệ Việt Nam - Lào - Campuchia

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 3 nước đánh giá, trong một thế giới và khu vực đầy biến động, cả 3 nước đều giữ vững được ổn định chính trị; tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Hợp tác giữa 3 nước được chú trọng thúc đẩy.

Đặc biệt, hợp tác quốc phòng - an ninh luôn là một trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ giữa 3 nước. Bộ Quốc phòng 3 nước đã phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao 3 nước.

Nổi bật là kịp thời trao đổi thông tin tình hình, tham mưu hiệu quả với lãnh đạo cấp cao 3 nước về quân sự, quốc phòng và những vấn đề chiến lược có tác động đến quốc phòng an ninh mỗi nước; hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa các lực lượng bảo vệ biên giới đã góp phần gìn giữ đường biên giới hòa bình, ổn định, tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển kinh tế, giao thương hàng hóa; công tác tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân và Quân đội 3 nước, nhất là các thế hệ trẻ về lịch sử, ý nghĩa tầm quan trọng của giữ gìn và phát huy quan hệ đoàn kết 3 nước được coi trọng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia ký biên bản cuộc gặp.

Để tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng giữa 3 nước thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 3 nước nhất trí các nội dung hợp tác thiết thực.

Một là, tiếp tục củng cố, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa 3 nước, ba Quân đội; kiên định lập trường không cho bất cứ thế lực thù địch nào sử dụng lãnh thổ nước này để phương hại đến lợi ích của nước kia; duy trì Cuộc gặp thường niên và các cuộc tiếp xúc giữa 3 Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Quân đội 3 nước, đồng thời tăng cường trao đổi tình hình, tham mưu hiệu quả với lãnh đạo cấp cao 3 nước về quân sự, quốc phòng.

Hai là, tiếp tục tăng cường hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững; thường xuyên chia sẻ thông tin, tình hình, kịp thời phát hiện và phối hợp xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Ba là, tiếp tục nâng cao khả năng phối hợp giữa Quân đội 3 nước trong ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống, thông qua chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức các cuộc diễn tập như phòng, chống dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới.

Bốn là, coi trọng hơn nữa việc tuyên truyền, giáo dục cho Quân đội và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về chân lý lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự đoàn kết 3 nước đối với vận mệnh của mỗi nước.

Năm là, tiếp tục phối hợp lập trường chung tại các diễn đàn, cơ chế đa phương quốc tế và khu vực, nhất là các cơ chế trong ASEAN như ADMM và ADMM+; duy trì sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN đối với các vấn đề quốc tế.