Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Hội chợ kết nối giao thương thắt chặt tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào

Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam - Lào năm 2025 đã góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước.

Trà Khánh

Chiều 23/11, chương trình bế mạc Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam - Lào năm 2025 đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm quốc tế Lào (Lao Itecc) ở thủ đô Vientiane.

Tham dự chương trình có Thiếu tướng Khamven Labuamahaxay, Phó chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng Lào; Đại tá Phan Dương Minh, Phó tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng; Đồng chí Chattouphonh Nakhavith, Phó cục trưởng Cục Ngoại thương, Bộ Công thương Lào; đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Lào.

z7254438462972-82bc030754f8666c4a25c51703c644bb.jpg
Chương trình tổng kết Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam - Lào.

Báo cáo kết quả tổ chức hội chợ, Thượng tá Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Trung tâm Triển lãm và xúc tiến thương mại quân đội, Bộ Tham mưu, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cho biết: Hội chợ thuộc Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại, được tổ chức từ ngày 20/11 đến 23/11, dưới sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương Lào và các bộ ngành liên quan.

Hội chợ lần này diễn ra đúng dịp Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2/12/1975 - 2/12/2025). Với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, hội chợ đã mang lại hiệu ứng và kết quả tích cực, thu hút đông đảo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân hai nước tham gia. Sau 4 ngày tổ chức, hội chợ đã thu hút gần 8 nghìn lượt khách tới tham quan, mua sắm và kết nối giao thương.

Hội chợ năm nay quy tụ hàng trăm doanh nghiệp hai nước trưng bày giới thiệu trên 1.000 sản phẩm với quy mô 144 gian hàng thuộc các nhóm ngành nghề: Thực phẩm - đồ uống, may mặc, sản phẩm cơ khí, tài chính - ngân hàng, viễn thông, công nghệ, logistics...Trong số các doanh nghiệp tham gia có 26 doanh nghiệp quân đội với 50 gian hàng.

Điểm nổi bật của hội chợ là khu trưng bày giới thiệu các hình ảnh về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; hình ảnh QĐND Việt Nam trong xây dựng phát triển kinh tế kết hợp quốc phòng, đối ngoại quốc phòng; hình ảnh sản phẩm, dịch vụ công nghiệp quốc phòng, kinh tế lưỡng dụng của các doanh nghiệp Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và không gian trưng bày giới thiệu văn hóa Việt Nam.

z7254438457118-0d85dfc2cf0693b7aac956c8ff7f7fe9.jpg
Thượng tá Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Trung tâm Triển lãm và xúc tiến thương mại quân đội, Bộ Tham mưu, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng báo cáo kết quả tổ chức hội chợ.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức đã triển khai 20 cuộc kết nối giao thương trực tiếp và trực tuyến. Thông qua đó, Hiệp hội sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đã ký biên bản hợp tác với Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào; Công ty Cổ phần đầu tư Robot ký hợp đồng phân phối sản phẩm với doanh nghiệp của Lào trị giá 500 triệu đồng.

Trong khuôn khổ hội chợ cũng diễn ra Hội thảo “Hợp tác đầu tư, thương mại giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Lào” do Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp với Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng Lào tổ chức, thu hút hơn 50 đơn vị, doanh nghiệp Việt Nam và Lào tham gia.

Trong 4 ngày diễn ra hội chợ, Ban tổ chức và doanh nghiệp đã trao hơn 2.000 phần quà tặng khách tham quan hội chợ.

Tại chương trình bế mạc hội chợ, 20 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam - Lào năm 2025 đã được trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

#Hội chợ kết nối giao thương Việt Nam Lào #Việt Nam Lào #Bộ Quốc phòng #hợp tác quốc phòng

Bài liên quan

Quân sự

Hội chợ kết nối giao thương thắt chặt quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Lào

Hội chợ là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc trong việc củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào.

Sáng 20/11, Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam - Lào năm 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm quốc tế Lào (Lao Itecc) ở thủ đô Vientiane, Lào.

Hội chợ do Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương Lào phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2025. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu khai mạc. Cùng dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; Thượng tướng Vongsone Inpanphim, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào; đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương, các bộ, ngành hai nước.

Xem chi tiết

Quân sự

Việt Nam và tập đoàn UAE ký kết hợp tác quốc phòng công nghệ cao

Bản ghi nhớ vừa được đại diện Việt Nam và UAE ký kết tạo nền tảng vững chắc cho tiềm năng hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng công nghệ cao.

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất UAE, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn tham dự Triển lãm Hàng không Dubai (Dubai Airshow) tại Dubai, UAE và thăm, làm việc với Bộ Quốc phòng UAE.

dsc00201.jpg
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Triển lãm Hàng không Dubai 2025 tại Dubai. Ảnh: Kiều Trinh.
Xem chi tiết

Quân sự

Khởi công công trình giáo dục hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Svay Rieng

Công trình được Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ toàn bộ, kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của tình hữu nghị và đóng góp cho giáo dục tại tỉnh Svay Rieng.

Ngày 14/11, trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ hai, đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã dự Lễ khởi công xây dựng công trình hữu nghị Trường Tiểu học Sang Sovan tại huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng.

kto-br_3.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha dự Lễ khởi công Trường Tiểu học Sang Sovan tại tỉnh Svay Rieng.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới