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Xã hội

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 8

Chiều tối ngày 21/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 4.

Hải Ninh

Bản tin tối ngày 21/8 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều tối cùng ngày, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 4.

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Do ảnh hưởng của bão, đặc khu Bạch Long Vĩ, Hải Phòng đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 16h ngày 21/8, tâm bão cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 80 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, tương đương 62 - 74 km/h, giật cấp 10. Bão di chuyển chậm theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 3 km/h.

Tại Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 2 - 4 m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm cần đề phòng giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo từ 72h – 120h tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng Đông Bắc, di chuyển với tốc độ 3 - 5 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

>>> Mời độc giả xem thêm video cấp cứu ngư dân trên vùng biển Trường Sa:

Nguồn video: VTV1
#bão #áp thấp nhiệt đới #Bạch Long Vĩ #Gió mạnh #Vịnh Bắc Bộ #thời tiết

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