Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 4, cảnh báo mưa lớn

Áp thấp nhiệt đới trên Bắc Biển Đông đang hướng vào Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão số 4, sau đó di chuyển chậm về phía Đông Bắc Bộ.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 20/8, tâm áp thấp nhiệt đới đang ở khu vực phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong đêm nay và ngày mai (21/8), áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 5-10 km/h, tiến vào Vịnh Bắc Bộ và có khả năng cao mạnh lên thành bão (cơn bão số 4) với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Sau khi đi vào Vịnh Bắc Bộ, bão sẽ di chuyển chậm lại, với tốc độ 3-5 km/h, tiếp tục theo hướng Tây Tây Bắc, hướng về đất liền khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão, từ tối nay (20/8), khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2,5-3,5 m, biển động mạnh.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong khu vực này có nguy cơ cao chịu tác động của giông, lốc, gió giật và sóng lớn.

Miền Bắc mưa lớn trở lại. Ảnh: Hoàng Minh

Đáng lưu ý, trên đất liền, do tác động kết hợp của dải hội tụ nhiệt đới, từ gần sáng và ngày 21/8, khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện trở lại một đợt mưa lớn diện rộng, có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

“Người dân các tỉnh Đông Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc cần chủ động ứng phó với nguy cơ ngập úng, sạt lở đất”, dự báo viên cảnh báo.