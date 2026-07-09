An Giang: Tân Long Thoại Sơn trúng 52 gói thầu của Điện Nước An Giang

Mới đây, ông Lương Văn Bạ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Điện Nước An Giang đã ký ban hành văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho một dự án hạ tầng điện trên địa bàn tỉnh An Giang
Theo Quyết định số 1301/QĐ-CTCPDN.KTD ngày 07/07/2026, Công ty CP Điện Nước An Giang phê duyệt chỉ định thầu thi công xây lắp công trình lắp mới trạm biến áp 3x50kVA T16B tại khóm Thới Hoà và trạm biến áp 1x250kVA T5B tại khóm Trà Sư, cùng thuộc địa bàn phường Thới Sơn
Doanh nghiệp trúng thầu là một đơn vị có trụ sở ngay tại địa phương: Công ty TNHH Kỹ thuật Năng lượng sạch Tân Long Thoại Sơn, do bà Trần Kim Liên làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật
Xét về mặt công tác quản lý đầu tư, chỉ định thầu rút gọn đối với các gói thầu xây lắp quy mô nhỏ là một giải pháp mang tính linh hoạt được pháp luật cho phép
Trích xuất toàn bộ kho dữ liệu lịch sử đấu thầu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Kỹ thuật Năng lượng sạch Tân Long Thoại Sơn sở hữu một hồ sơ năng lực vô cùng đặc biệt
Đáng chú ý hơn, toàn bộ 52 gói thầu mà Công ty TNHH Kỹ thuật Năng lượng sạch Tân Long Thoại Sơn tham gia từ trước đến nay đều do duy nhất một đầu mối đứng ra tổ chức và làm chủ đầu tư: Công ty CP Điện Nước An Giang
Nhìn lại lịch sử từ các năm trước, tần suất trúng thầu của doanh nghiệp này tại Công ty CP Điện Nước An Giang diễn ra dày đặc
Hầu hết các gói thầu trong danh sách này đều có chung đặc điểm là được thực hiện dưới hình thức chỉ định thầu rút gọn hoặc là các gói thầu có kết quả lựa chọn nhà thầu nhưng không xuất hiện thông báo mời thầu công khai rộng rãi
Dưới góc nhìn phân tích pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương nhận định, các quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP đã tạo ra hành lang pháp lý rất rõ ràng nhằm kiểm soát chặt chẽ hạn mức và các trường hợp được phép chỉ định thầu. Việc chủ đầu tư áp dụng đúng thẩm quyền và đúng hạn mức đối với dòng vốn tự có là hoàn toàn phù hợp với quy định hiện hành
HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT
Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách.
Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.
Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu.
Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.