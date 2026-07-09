An Giang: Tân Long Thoại Sơn trúng 52 gói thầu của Điện Nước An Giang

Mới đây, ông Lương Văn Bạ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Điện Nước An Giang đã ký ban hành văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho một dự án hạ tầng điện trên địa bàn tỉnh An Giang . Quyết định này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận không chỉ bởi tính thời sự của công trình dân sinh, mà còn bởi danh tính của pháp nhân được lựa chọn thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn .

Theo Quyết định số 1301/QĐ-CTCPDN.KTD ngày 07/07/2026, Công ty CP Điện Nước An Giang phê duyệt chỉ định thầu thi công xây lắp công trình lắp mới trạm biến áp 3x50kVA T16B tại khóm Thới Hoà và trạm biến áp 1x250kVA T5B tại khóm Trà Sư, cùng thuộc địa bàn phường Thới Sơn . Dự án này có tổng giá trị dự toán được phê duyệt là 336.085.857 đồng, sử dụng nguồn vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp .

Doanh nghiệp trúng thầu là một đơn vị có trụ sở ngay tại địa phương: Công ty TNHH Kỹ thuật Năng lượng sạch Tân Long Thoại Sơn, do bà Trần Kim Liên làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật . Giá trị trúng thầu thông qua phương thức hợp đồng trọn gói được xác định cụ thể là 318.206.745 đồng, với thời gian triển khai thi công kéo dài trong vòng 60 ngày . Sau khi đối chiếu giữa giá dự toán ban đầu và giá trị hợp đồng ký kết, số tiền tiết kiệm được ghi nhận cho dòng vốn của chủ đầu tư là 17.879.112 đồng, tương đương tỷ lệ giảm thầu đạt khoảng 5,32% .

Nguồn MSC

Xét về mặt công tác quản lý đầu tư, chỉ định thầu rút gọn đối với các gói thầu xây lắp quy mô nhỏ là một giải pháp mang tính linh hoạt được pháp luật cho phép . Quy trình này giúp đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ nhằm đẩy nhanh tiến độ đưa công trình vào vận hành, đáp ứng nhu cầu thực tế của lưới điện khu vực . Tuy nhiên, từ góc độ phân tích hành vi đấu thầu, sự xuất hiện liên tục của một pháp nhân tại các quyết định phê duyệt của Công ty CP Điện Nước An Giang đã tạo ra những luồng ý kiến phân tích đa chiều .

Trích xuất toàn bộ kho dữ liệu lịch sử đấu thầu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Kỹ thuật Năng lượng sạch Tân Long Thoại Sơn sở hữu một hồ sơ năng lực vô cùng đặc biệt . Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đã tham gia và trúng tổng cộng 52/52 gói thầu trên địa bàn tỉnh An Giang. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy với vai trò độc lập của đơn vị này đạt con số hơn 13,4 tỷ đồng .

Đáng chú ý hơn, toàn bộ 52 gói thầu mà Công ty TNHH Kỹ thuật Năng lượng sạch Tân Long Thoại Sơn tham gia từ trước đến nay đều do duy nhất một đầu mối đứng ra tổ chức và làm chủ đầu tư: Công ty CP Điện Nước An Giang .

Nhìn lại lịch sử từ các năm trước, tần suất trúng thầu của doanh nghiệp này tại Công ty CP Điện Nước An Giang diễn ra dày đặc . Riêng trong những tháng đầu năm 2026, hệ thống ghi nhận hàng loạt gói thầu xây lắp công trình được phê duyệt cho nhà thầu này . Điển hình như gói thầu công bố ngày 07/01/2026, các gói thầu công bố liên tiếp vào các ngày 12/01, 13/01, 16/01 và hai gói thầu được công bố cùng ngày 26/01/2026 . Xu hướng này tiếp tục lặp lại trong tháng 2 và tháng 3 năm 2026 với các gói thầu công bố ngày 03/02, 11/02, 03/03 và 19/03 . Gần đây nhất, vào ngày 16/04/2026, nhà thầu này cũng được công bố trúng đồng thời hai gói thầu xây lắp khác nhau do Công ty CP Điện Nước An Giang làm chủ đầu tư .

Hầu hết các gói thầu trong danh sách này đều có chung đặc điểm là được thực hiện dưới hình thức chỉ định thầu rút gọn hoặc là các gói thầu có kết quả lựa chọn nhà thầu nhưng không xuất hiện thông báo mời thầu công khai rộng rãi . Biên độ giảm thầu tại các gói thầu này thường duy trì ở mức trung bình, với tỷ lệ trung bình giữa giá trúng thầu so với giá dự toán đạt khoảng 95,34% .

Dưới góc nhìn phân tích pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương nhận định, các quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP đã tạo ra hành lang pháp lý rất rõ ràng nhằm kiểm soát chặt chẽ hạn mức và các trường hợp được phép chỉ định thầu. Việc chủ đầu tư áp dụng đúng thẩm quyền và đúng hạn mức đối với dòng vốn tự có là hoàn toàn phù hợp với quy định hiện hành . Tuy nhiên, việc một nhà thầu địa phương chỉ dự thầu và trúng thầu mang tính độc quyền tại duy nhất một doanh nghiệp công ích với số lượng lên tới hàng chục gói thầu qua nhiều năm là một hiện tượng đặc biệt . Điều này dễ làm phát sinh những băn khoăn từ dư luận xã hội về tính cạnh tranh bình đẳng của thị trường, cũng như tính tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp .