An Giang: Doanh nghiệp in ấn trúng gói thầu xây lắp đèn trang trí tại Phú Hữu

Công ty Phát Thành Công An Giang chưa từng trúng gói thầu nào trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia nhưng vẫn được chọn thực hiện gói xây lắp tại xã Phú Hữu.

Hoạt động lựa chọn nhà thầu đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách luôn được yêu cầu bảo đảm công khai, minh bạch, đặc biệt với các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn. Dù pháp luật cho phép rút ngắn một số thủ tục nhằm đáp ứng tiến độ thực hiện, việc lựa chọn nhà thầu vẫn phải dựa trên các tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và tuân thủ quy định về công khai thông tin.

Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, lúc 14h 57 ngày 7/7/2026, kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 06: Thi công xây dựng thuộc công trình Lắp đặt đèn trang trí Cống Rạch Rè, cầu Cỏ Lau, Đảng uỷ, UBND xã Phú Hữu được đăng tải công khai.

Theo quyết định được công bố, chủ đầu tư là Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Hữu. Gói thầu có giá dự toán 211.627.000 đồng, sử dụng nguồn ngân sách xã năm 2026 thuộc chi thường xuyên.

Đơn vị được lựa chọn theo hình thức chỉ định thầu rút gọn là Công ty TNHH in ấn quảng cáo Phát Thành Công An Giang, có trụ sở tại đường Võ Văn Tần, khóm An Hưng, xã An Phú, tỉnh An Giang. Giá trúng thầu là 206.105.000 đồng, thấp hơn giá gói thầu 5.522.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 2,61%.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 19/QĐ-PVHXH do Trưởng phòng Nguyễn Thanh Mộng ký, có hiệu lực từ ngày 19/3/2026. Tuy nhiên, đến ngày 7/7/2026, thông tin này mới được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Nguồn MSC

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH in ấn quảng cáo Phát Thành Công An Giang đăng ký hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực in ấn, dịch vụ liên quan đến in và quảng cáo. Trong khi đó, Gói thầu số 06 có nội dung thi công xây dựng, lắp đặt hệ thống đèn trang trí tại các công trình hạ tầng công cộng.

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp có thể tham gia các lĩnh vực kinh doanh khác nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc doanh nghiệp có ngành nghề chính thuộc lĩnh vực in ấn được lựa chọn thực hiện gói thầu xây lắp cũng thu hút sự quan tâm của dư luận về cơ sở đánh giá năng lực của nhà thầu trong quá trình lựa chọn.

Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cũng cho thấy, trước khi được lựa chọn thực hiện gói thầu tại xã Phú Hữu, Công ty TNHH in ấn quảng cáo Phát Thành Công An Giang chưa ghi nhận lịch sử trúng gói thầu nào trên hệ thống công khai. Như vậy, đây là gói thầu đầu tiên của doanh nghiệp được công bố trên hệ thống này.

Đối với hình thức chỉ định thầu rút gọn, pháp luật quy định chủ đầu tư được quyền lựa chọn nhà thầu trong những trường hợp đáp ứng điều kiện theo quy định, song nhà thầu vẫn phải bảo đảm năng lực, kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu của gói thầu. Do đó, hồ sơ năng lực và căn cứ để chủ đầu tư đánh giá doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu là nội dung được dư luận quan tâm.

Một điểm khác cũng được chú ý là thời điểm công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo Quyết định số 19/QĐ-PVHXH do Trưởng phòng Nguyễn Thanh Mộng ký, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu có hiệu lực từ ngày 19/3/2026. Tuy nhiên, đến ngày 7/7/2026, thông tin này mới được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tức sau gần bốn tháng kể từ ngày quyết định được ban hành.

Nguồn MSC

Theo hồ sơ công bố, thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói là 30 ngày. Nếu tính từ thời điểm quyết định có hiệu lực, việc thực hiện hợp đồng về mặt tiến độ dự kiến đã hoàn thành vào cuối tháng 4/2026. Trong khi đó, kết quả lựa chọn nhà thầu chỉ được công khai trên hệ thống vào đầu tháng 7/2026.

Liên quan đến vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, pháp luật hiện hành đã quy định trách nhiệm của chủ đầu tư và bên mời thầu trong việc đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo thời hạn quy định.

Theo ông Vũ, việc công khai thông tin đúng thời hạn góp phần bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động đầu tư công, đồng thời tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân thực hiện quyền giám sát. Trường hợp việc đăng tải chậm so với thời điểm ban hành quyết định, cơ quan có thẩm quyền cần rà soát nguyên nhân, đối chiếu các mốc thời gian liên quan như ký hợp đồng, quá trình thi công, nghiệm thu và công bố thông tin nhằm bảo đảm việc thực hiện đúng quy định của pháp luật.

"Từ các dữ liệu đã được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, việc lựa chọn nhà thầu, căn cứ đánh giá năng lực cũng như thời điểm đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu là những nội dung cần được các cơ quan có thẩm quyền rà soát, đối chiếu theo quy định nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hoạt động đấu thầu và quản lý đầu tư công", ông Nguyễn Quốc Vũ nhận định.