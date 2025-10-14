Ban rải rác toàn thân do dùng thuốc Phenylbutazone không rõ nguồn gốc

Bệnh viện Bãi Cháy vừa tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp người bệnh bị phản ứng dị ứng nặng do tự ý sử dụng thuốc giảm đau, chống viêm có chứa hoạt chất Phenylbutazone không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo đó, anh Nguyễn Thúc Q. (43 tuổi), trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh nhập viện trong tình trạng phát ban rải rác toàn thân, sưng đau miệng, mệt mỏi, được chẩn đoán: Hội chứng Stevens-johnson, một phản ứng dị ứng thuốc nghiêm trọng.

Ban rát toàn thân do dị ứng thuốc nghiêm trọng - Ảnh BVCC

Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết có tiền sử bị gút nên đã tự mua thuốc giảm đau qua một người quen, không rõ nguồn gốc mà không có chỉ định của bác sĩ.

Phenylbutazone là thuốc chống viêm, giảm đau không steroid (NSAID), trước đây được dùng trong điều trị viêm khớp, đau cơ xương khớp.

Tuy nhiên, do nguy cơ gây tác dụng phụ nghiêm trọng trên máu, gan, thận và phản ứng dị ứng nặng (như hội chứng Stevens–Johnson, Lyell), thuốc này đã bị cấm hoặc hạn chế sử dụng tại nhiều quốc gia.

Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã khuyến cáo không tự ý sử dụng hoặc mua bán thuốc chứa Phenylbutazone ngoài danh mục cho phép.

Bác sĩ Trần Thị Hồng Ngân, Khoa Thận lọc máu, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: Hiện nay, trên thị trường, đặc biệt qua mạng xã hội, vẫn xuất hiện thuốc giảm đau, hạ sốt, trị đau xương khớp không rõ nguồn gốc, trong đó có chứa Phenylbutazone. Những sản phẩm này không được kiểm định, tiềm ẩn nguy cơ gây dị ứng, sốc phản vệ, suy gan – thận cực kỳ nguy hiểm.

Bác sĩ Trần Thị Hồng Ngân, Khoa Thận lọc máu khám lại cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Bác sĩ Ngân, khuyến cáo người dân: Không tự ý mua và sử dụng thuốc giảm đau, hạ sốt không rõ nguồn gốc, đặc biệt các thuốc quảng cáo trôi nổi trên mạng xã hội. Khi có triệu chứng đau, viêm, sốt kéo dài cần đến cơ sở y tế có chuyên môn để được khám, tư vấn và kê đơn đúng thuốc, đúng liều. Người có tiền sử dị ứng thuốc cần thông báo cho bác sĩ trước khi dùng bất kỳ loại thuốc nào.