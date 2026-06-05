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Giải trí - Giới trẻ

Á hậu Mariana Beckova liệu có tiến sâu ở Victoria's Secret?

Vừa khép lại hành trình tại MGI All Stars 2026, Mariana Beckova tham dự vòng casting trực tiếp của Victoria's Secret.

Thu Cúc (tổng hợp)

Chỉ ít ngày sau đêm chung kết MGI All Stars 2026 tại Thái Lan, Mariana Beckova đã xuất hiện tại Mỹ để tham dự vòng casting trực tiếp của Victoria's Secret. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng yêu sắc đẹp khi người đẹp Cộng hòa Czech vừa hoàn thành một cuộc thi quốc tế quy mô lớn.

Mariana Beckova đang sở hữu những lợi thế gì?

Tại MGI All Stars 2026, Mariana Beckova lọt top 5 chung cuộc sau khi cạnh tranh với nhiều đại diện từng đạt thành tích cao. Trước đó, cô từng giành danh hiệu Á hậu 4 Miss Grand International 2022, trở thành một trong những gương mặt nổi bật của hệ thống Miss Grand trong những năm gần đây.

Trong đoạn video được ghi lại tại buổi casting, Mariana xuất hiện với trang phục đơn giản gồm áo trắng, chân váy ngắn tối màu và giày cao gót. Phần trình diễn tập trung vào kỹ năng catwalk và khả năng thể hiện trước hội đồng tuyển chọn thay vì những yếu tố thường thấy ở một sân khấu sắc đẹp.

Trong video, người đẹp duy trì nhịp catwalk ổn định, hoàn thành phần trình diễn gọn gàng và không mắc lỗi đáng chú ý. Đây là yếu tố quan trọng trong môi trường tuyển chọn người mẫu, nơi ứng viên thường chỉ có thời gian ngắn để tạo ấn tượng ban đầu.

Vòng casting năm nay cũng quy tụ nhiều người mẫu, hoa hậu và gương mặt hoạt động trong lĩnh vực thời trang đến từ nhiều quốc gia. Điều đó cho thấy mức độ cạnh tranh không nhỏ đối với bất kỳ ứng viên nào muốn giành cơ hội tiến sâu.

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Mariana Beckova trong buổi casting. Ảnh: FB Mariana Beckova.

So với nhiều ứng viên xuất thân từ các cuộc thi sắc đẹp, Mariana Beckova có lợi thế về kinh nghiệm quốc tế. Việc liên tục tham gia các sân chơi lớn như Miss Grand International 2022 và MGI All Stars 2026 giúp cô quen với áp lực trình diễn trước đám đông cũng như môi trường cạnh tranh khắc nghiệt.

Bên cạnh đó, những năm hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp giúp người đẹp Cộng hòa Czech xây dựng được phong thái sân khấu ổn định. Điều này phần nào được thể hiện trong buổi casting khi cô giữ được sự tự tin và khả năng kiểm soát hình thể xuyên suốt phần trình diễn.

Một điểm đáng chú ý khác là độ nhận diện của Mariana trong cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp quốc tế. Thành tích tại Miss Grand International và MGI All Stars giúp cô có lượng khán giả theo dõi nhất định, điều không phải ứng viên nào cũng sở hữu.

Tuy nhiên, những lợi thế này chủ yếu đến từ lĩnh vực sắc đẹp. Khi bước sang môi trường thời trang chuyên nghiệp, các ứng viên phải chứng minh nhiều yếu tố khác ngoài danh hiệu hay mức độ nổi tiếng.

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Mariana Beckova vừa rời cuộc thi MGI All Stars 2026. Ảnh: FB Mariana Beckova.

Những tiêu chí Mariana Beckova cần đáp ứng

Khác với các cuộc thi hoa hậu, Victoria's Secret đánh giá ứng viên dựa trên các tiêu chí mang tính chuyên môn của ngành thời trang.

Bên cạnh ngoại hình, thương hiệu còn quan tâm đến khả năng trình diễn runway, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, sức hút cá nhân và mức độ phù hợp với định hướng hình ảnh của từng mùa tuyển chọn.

Những năm gần đây, Victoria's Secret theo đuổi hình ảnh đa dạng hơn về phong cách và cá tính người mẫu. Điều đó mở ra thêm cơ hội cho nhiều gương mặt mới, trong đó có những người đẹp bước ra từ các cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Tuy nhiên, việc sở hữu danh hiệu không đồng nghĩa với lợi thế tuyệt đối. Không ít hoa hậu và á hậu từng tham gia các vòng tuyển chọn của những thương hiệu thời trang lớn nhưng vẫn phải cạnh tranh như các người mẫu chuyên nghiệp khác.

Đó cũng là thách thức mà Mariana Beckova phải đối mặt khi bước vào sân chơi có tiêu chuẩn đánh giá hoàn toàn khác với các cuộc thi sắc đẹp.

Liệu Mariana Beckova có thể tiến sâu?

Từ những gì thể hiện tại buổi casting, Mariana Beckova cho thấy cô có nền tảng cần thiết để thử sức ở môi trường thời trang quốc tế. Kinh nghiệm sân khấu, khả năng trình diễn và sự tự tin là những điểm cộng đáng chú ý.

Tuy nhiên, Victoria's Secret là một trong những thương hiệu có quy trình tuyển chọn khắt khe. Bên cạnh các ứng viên xuất thân từ đấu trường sắc đẹp, Mariana còn phải cạnh tranh với nhiều người mẫu đã có kinh nghiệm làm việc cho các thương hiệu thời trang quốc tế.

Vì vậy, còn quá sớm để khẳng định người đẹp Cộng hòa Czech có thể tiến sâu hay không. Dẫu vậy, việc góp mặt tại vòng casting trực tiếp ngay sau MGI All Stars 2026 cho thấy cô đang chủ động mở rộng hoạt động sang lĩnh vực thời trang chuyên nghiệp.

Mời quý độc giả xem video: “Người mẫu Việt nghiệp dư gây ấn tượng trên sàn diễn thời trang”. Nguồn VTV.
#Mariana Beckova #Victoria's Secret #MGI All Stars #sắc đẹp #thời trang #vòng casting

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