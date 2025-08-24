9 tốp, hơn 30 máy bay trình diễn tại Đại lễ mừng Quốc khánh 2/9

Theo kế hoạch sẽ có hàng chục máy bay tham gia bay chào mừng đại lễ với nhiều chủng loại đang trong biên chế huấn luyện của Quân chủng phòng không không quân Việt Nam.

Những ngày này tại 3 sân bay Kép (Bắc Ninh), sân bay Hòa Lạc và Gia Lâm (Hà Nội) máy bay liên tục cất cánh thực hiện bài bay phối hợp đội hình chuẩn bị cho Đại lễ A80. Trong đó, sân bay Kép sẽ là nơi cất cánh trong sáng 2/9 của đội hình: máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130, máy bay huấn luyện phản lực kiêm máy bay cường kích L39 LG và đội hình tiêm kích Su30MK2. Sau khi huấn luyện tại sân bay Phù Cát, đội hình máy bay Yak 130 đã về sân bay Kép thực hành ghép đội hình bay thực địa và tổng hợp luyện.

Đại tá Nguyễn Trường Toán - Chính ủy Trung đoàn Không quân 917.

Đại tá Nguyễn Tất Thắng, Phó Trung đoàn trưởng Quân huấn Trung đoàn 940, Trường Sỹ quan không quân trực tiếp tham gia đội hình bay kỷ niệm, cho biết, trường đã lựa chọn phi công, huy động 6 máy bay Yak-130 là dòng máy bay huấn luyện chiến đấu đa năng hiện đại kiêm cường kích, mới được đưa vào biên chế của trường từ năm 2021, nhưng đã tham gia thành công nhiệm vụ bay trong Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam.

Theo Đại tá Nguyễn Chiến Thắng, trong nhiệm vụ A80 sẽ có những khác biệt, đội hình gồm 2 tốp mỗi tốp 3 máy bay và thực hiện ghép đội hình 6 chiếc bay trình diễn theo hình tam giác cân:

Kíp bay trước khi cất cánh.

“So với A50, nội dung lần này, chúng tôi bay đội hình 6 chiếc. Đội hình lớn thì yêu cầu đòi hỏi phi công phải tập luyện và hợp đồng chặt chẽ giữ đúng số liệu bay, nghe và chấp hành nghiêm lệnh của chỉ huy và các đài trạm. Tôi được trong đội hình tham gia bay chào mừng lễ kỷ niệm 80 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9, đây là vinh dự trách nhiệm của cá nhân và của toàn đơn vị”, Đại tá Thắng nói.

Khác với đội hình quen thuộc 3 chiếc SU 30MK 2 trong các dịp lễ trọng đại đã diễn ra, lần này sẽ là đội hình mũi tên 5 tiêm kích SU-30MK2 đầy uy lực. Đội hình máy bay huấn luyện phản lực kiêm máy bay cường kích L39 LG với biên đội 4 chiếc cơ động ghép hình bậc thang với cự ly và giãn cách ổn định 20m, độ chênh cao 5-7 m, tiến vào khu vực khán đài với độ cao từ 250 đến 300m.

Ghép đội hình bay.

Xuất phát từ sân bay Gia Lâm, đội hình 4 máy bay vận tải được mệnh danh là ngựa thồ của Việt Nam sẽ bay qua sông Hồng, đến trình diễn tại quảng trường Ba Đình. Trong đó C295 là máy bay vận tải hiện đại nhất của Việt Nam dẫn đầu, theo sau là đội hình 3 chiếc C212i. C295 có chiều dài hơn 24m với khả năng chở lên đến hơn 70 người và hơn 23 tấn hàng.

Thực hiện nhiệm vụ A80 trên máy bay vận tải Thượng tá Nguyễn Quân Anh, Phó Trưởng phòng quân huấn Lữ đoàn Không quân 918 cho biết: “Chúng tôi đã thực hiện gần như là 100 % các khu vực sân bay của toàn quốc, kể cả một số sân bay, khu vực Đông Nam Á khi trợ các đoàn và đặc biệt đối với nhiệm vụ mới này, nhiệm vụ A 80 này là nhiệm vụ mang tính chất chính trị rất quan trọng, chúng tôi cũng cảm thấy rất vinh dự và tự hào, cũng rất quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ này”.

Tự tin bắt đầu chuyến bay.

Cất cánh từ sân bay Hòa Lạc, biên đội trực thăng gồm 10 chiếc sẽ bay qua Hồ Tây, về hướng Ba Đình. Các dòng trực thăng tham gia biểu diễn gồm Mi-8, Mi-17, Mi-171 và Mi-172 sắp xếp theo đội hình 1-3-3-3 làm nhiệm vụ mang cờ Tổ quốc, cờ Đảng là biên đội đầu tiên bay trên Quảng trường lịch sử. Việc giữ được cự ly giữa các máy bay trong điều kiện nhiễu động do quạt gió từ chính các máy bay trong đội hình và điều kiện thời tiết mây mù thường xuyên của miền Bắc là một thử thách với phi công.

Trung tá Đỗ Trọng Khánh thành viên Tổ bay của Trung đoàn 97, Sư đoàn 370, Quân Chủng phòng không không quân, đã tham gia bay trình diễn nhiều lần trong các dịp lễ lớn cho biết: “Ra Bắc thời tiết mây mù ảnh hưởng rất nhiều, đặc biệt các chuyến bay đội hình cần tầm nhìn tốt hơn để giữ khoảng cách và cự ly với nhau và giữa các tốp. Nhưng với kinh nghiệm của các lần thực hiện nhiệm vụ trước, chúng tôi sẽ quyết tâm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này.

Nụ cười hạ cánh.

Chúng tôi chỉ mong muốn là một điều rằng là trong xanh chúng tôi bay thì khán giả Thủ đô và người dân ở mọi miền Tổ quốc được ngắm nhìn những cánh bay đẹp nhất để gửi đến một chút tình cảm và cũng là nhiệm vụ của chúng tôi đối với Tổ quốc”.

Bay chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo kế hoạch, Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ tổ chức 9 tốp bay với hơn 30 máy bay gồm trực thăng, máy bay vận tải C295, C212i, máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130, máy bay cường kích huấn luyện phản lực L-39NG và máy bay tiêm kích Su30MK2.

Các máy bay sẽ cất, hạ cánh tại 3 sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và sân bay Kép (Bắc Ninh). Việc luyện tập bay chào mừng được đảm bảo an toàn tuyệt đối và có ý nghĩa diễn tập, nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó.