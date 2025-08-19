Hà Nội

Xã hội

Chi tiết cấm đường phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Cục CSGT vừa có kế hoạch phân luồng, hạn chế phương tiện đi về hướng TP Hà Nội để phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80).

Thiên Tuấn

Ngày 19/8, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, để phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) đơn vị đã có thông báo phân luồng giao thông.

Khung giờ hạn chế phương tiện giao thông đường bộ hoạt động theo chiều đường hướng về Hà Nội gồm: Từ 15h ngày 21/8 đến 5h ngày 22/8; từ 15h ngày 24/8 đến 5h ngày 25/8; từ 15h ngày 27/8 đến 5h ngày 28/8; từ 16h ngày 29/8 đến 17h ngày 30/8 và từ 16h ngày 1/9 đến 17h ngày 02/9.

Các loại xe bị hạn chế gồm: xe tải loại từ 10 tấn, xe khách loại 45 chỗ trở lên (trừ xe ô tô vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe bus, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu phục vụ lễ kỷ niệm và các xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ).

anh-chup-man-hinh-2025-08-19-luc-144847.png

Lực lượng CSGT sẽ hạn chế các phương tiện nêu trên lưu thông ở các tuyến đường như sau:

Đối với các tuyến cao tốc: Cao tốc Hà Nội - Ninh Bình: đoạn từ nút giao Thường Tín (Km 192+300, xã Hồng Vân, Hà Nội).

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: đoạn từ nút giao Yên Mỹ (Km 21+500).

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên: đoạn từ nút giao Vạn Xuân (giao với quốc lộ 3 tại Km40+700) đến nút giao với quốc lộ 18 (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh).

Cao tốc Hà Nội - Lào Cai: từ nút giao Bình Xuyên - IC3 (nút giao CT05 với tỉnh lộ 310B tại xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ).

Đối với các tuyến quốc lộ: Quốc lộ 1A: từ nút giao đường Phan Trọng Tuệ (tỉnh lộ 70A) - Ngọc Hồi (quốc lộ 1A); quốc lộ 1A (Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang): đoạn từ nút giao với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (Km 152+600 quốc lộ 1A).

Quốc lộ 2: từ nút giao quốc lộ 2 - đường Võ Văn Kiệt.

Quốc lộ 3: từ Trung đoàn Cảnh sát Kỵ binh (phường Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên) → ngã ba đường Cách mạng Tháng Tám giao quốc lộ 3 - ngã tư Nam Tiến (từ Km 46+650 đến Km 41+900) → đường Trần Nguyên Hãn (phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên) - đến nút giao Vạn Xuân.

Quốc lộ 5: từ nút giao Cầu Chui (Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ).

Quốc lộ 6: từ nút giao với đường Hoà Lạc - Hoà Bình (Km 65+100 quốc lộ 6).

Quốc lộ 21A: đoạn từ nút giao với quốc lộ 32 đến ngã tư Chợ Bến (nút giao quốc lộ 21A với đường Hồ Chí Minh).

Quốc lộ 18: đoạn từ nút giao với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh).

Bài liên quan

Chính trị

Tưng bừng lễ khánh thành, khởi công 250 dự án mừng Quốc khánh

Cả nước tưng bừng lễ khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Sáng 19/8, trên cả nước sẽ diễn ra đồng loạt lễ khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án tại 80 điểm cầu chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm (Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội) đến 79 điểm cầu của 34 tỉnh, thành phố và được Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng trực tiếp.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt đối tượng có 3 tiền án trộm cắp xe máy ở Hà Nội

Qua điều tra, đối tượng Dương khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác, đồng thời cơ quan chức năng xác định đối tượng này đã có 3 tiền án.

Ngày 19/8, Công an phường Kim Liên, TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ đối tượng Bùi Văn Dương (SN 1992, thường trú tại: xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên) về hành vi trộm cắp tài sản.

doituongduong-1755532652763-1755532653035448899505.jpg
Đối tượng Bùi Văn Dương.
Xem chi tiết

Xã hội

Điều chỉnh lịch tàu chạy các tuyến metro dịp lễ 2/9

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội vừa thông báo kế hoạch điều chỉnh lịch chạy tàu trên tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến số 3 Nhổn - ga Hà Nội.

Công ty TNHH MMTV Đường sắt Hà Nội vừa điều chỉnh lịch chạy tàu trên tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến số 3 Nhổn - ga Hà Nội, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân và du khách trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

xxx-9831-jpg-6117-1691397500-17019431870071140028994.jpg
Xem chi tiết

