Xã hội

Gia Lai tổ chức bắn pháo hoa tầm cao và thấp dịp Quốc khánh 2/9

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản thống nhất chủ trương tổ chức bắn pháo hoa nổ vào tối 29/8 và 2/9.

Hà Ngọc Chính - H.Đại

Ngay sau Lễ khai mạc Lễ hội tinh hoa Đại ngàn-Biển xanh hội tụ, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (Phường Quy Nhơn) vào lúc 21h30 ngày 29/8/2025.

le-hoi-phao-hoa-quoc-te-da-nang-diff-2025-tat-tan-tat-nhung-dieu-ban-can-biet-01.jpg

Đồng thời, tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm cao tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (Phường Pleiku) vào lúc 21h30 ngày 2/9/2025, ngay sau Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, UBND phường Quy Nhơn, UBND Phường Pleiku và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định và đảm bảo an toàn.

