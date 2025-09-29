Hà Nội

Xã hội

9 người thiệt mạng sau trận giông lốc kinh hoàng ở Ninh Bình

Giông lốc tại Ninh Bình gây thiệt hại nặng nề, khiến 9 người tử vong, nhiều nhà cửa bị sập, hệ thống hạ tầng hư hỏng nghiêm trọng.

Theo Trọng Tùng/ Vietnamnet

Ngày 29/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng cho biết, rạng sáng cùng ngày, một cơn lốc quét qua nhiều xã trên địa bàn tỉnh, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Thống kê đến 12h cùng ngày, trận giông lốc khiến 9 người chết, 18 người bị thương.

Các xã chịu thiệt hại nặng nề do trận giông lốc gây ra gồm: Quỹ Nhất, Hải Anh và Hải Thịnh. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng xuống hiện trường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và động viên, chia sẻ với gia đình có người tử vong.

a1-1396.jpg
Nhà cửa tan hoang sau khi trận giông lốc quét qua xã Quỹ Nhất. Ảnh: Trọng Tùng

Về tài sản, bão đã làm sập hoàn toàn 10 ngôi nhà cấp 4, làm hư hỏng và tốc mái 24 căn nhà khác. Một điểm trường học tại xã Kim Đông cũng bị tốc mái. Hệ thống hạ tầng bị ảnh hưởng nghiêm trọng với 30 cột điện bị gãy đổ, gây mất điện cục bộ. Đặc biệt, tuyến đê biển tại kè Hải Thịnh đã bị sạt lở 3 vị trí, buộc lực lượng chức năng phải triển khai các biện pháp xử lý khẩn cấp.

Trước khi bão đổ bộ, công tác ứng phó đã được chính quyền tỉnh Ninh Bình triển khai quyết liệt và khẩn trương. Toàn bộ 1.853 phương tiện tàu thuyền với 5.691 ngư dân đã được kêu gọi, hướng dẫn vào nơi tránh trú an toàn.

a2.jpg
Trận giông lốc bất ngờ khiến người dân không kịp trở tay. Ảnh: Trọng Tùng

Chính quyền cũng đã hoàn thành việc di dời 894 lao động tại các lều chòi nuôi trồng thủy sản và 341 hộ dân với 870 nhân khẩu ở những khu vực ven biển, vùng trũng thấp nguy hiểm đến nơi an toàn. Để giảm thiểu thiệt hại nông nghiệp, các địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa mùa và hoa màu theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng".

Hiện tại, các địa phương đang tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả của cơn bão. Công tác rà soát, thống kê thiệt hại đang được tiến hành khẩn trương để có phương án hỗ trợ người dân kịp thời, đồng thời triển khai các biện pháp sửa chữa hạ tầng, dọn dẹp cây cối gãy đổ, sớm ổn định lại đời sống và sản xuất.

vietnamnet.vn
Xã hội

Nghệ An nỗ lực khắc phục hậu quả nặng nề sau bão số 10

Nghệ An đã và đang nhanh chóng triển khai phương án ứng phó, khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho người dân, từng bước khôi phục đời sống sau bão số 10.

Ngày 29/9, ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh, đã trực tiếp kiểm tra các địa phương bị thiệt hại nặng.

bna-5.jpg
Nghệ An khẩn trương thu dọn cây xanh gãy đổ sau bão số 10, đảm bảo an toàn cho người dân.
Xem chi tiết

Xã hội

Nhiều trường học, cơ sở y tế ở Nghệ An bị thiệt hại nặng nề do bão số 10

Bão số 10 Bualoi với gió giật mạnh kèm mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại nặng nề cho các trường học và ngành y tế Nghệ An.

image.jpg
Chiều 29/9, ghi nhận của phóng viên, trên địa bàn Nghệ An, có nhiều trường học bị tốc mái, hư hỏng nghiêm trọng khi bão số 10 tràn tới lúc rạng sáng cùng ngày, trong đó, có những cụm trường Mầm non, Tiểu học ở xã Nghi Kim cũ bị tốc mái hoàn toàn.
z7062374652745bc831cf727a9b4b325a401aa84a9742b-17591351590281636544639.jpg
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Nghệ An vừa có báo cáo nhanh thống kê chi tiết thiệt hại tại tất cả các trường học trên địa bàn. Tính đến 15h ngày 29/9/2025, tổng thiệt hại sơ bộ ban đầu ước tính gần 300 tỷ đồng.
Xem chi tiết

Xã hội

Tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích khi đi câu cá ở Huế

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng TP Huế đã tìm thấy thi thể anh T.V.D. (30 tuổi, trú tại phường Phong Thái) cách hiện trường gặp nạn không xa.

Ngày 29/9, thông tin từ UBND phường Phong Thái (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích khi đi câu cá tại hồ nước thuộc tổ dân phố Sơn Quả.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 28/9, trong lúc mưa lớn do ảnh hưởng bão số 10, anh Trương Văn D. một mình ra hồ nước gần nhà để câu cá. Thời điểm này, nước hồ dâng cao vì mưa lớn kéo dài, khiến việc đi lại rất nguy hiểm.

Xem chi tiết

