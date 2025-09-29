Nghệ An nỗ lực khắc phục hậu quả nặng nề sau bão số 10

Nghệ An đã và đang nhanh chóng triển khai phương án ứng phó, khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho người dân, từng bước khôi phục đời sống sau bão số 10.

Ngày 29/9, ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh, đã trực tiếp kiểm tra các địa phương bị thiệt hại nặng.

Nghệ An khẩn trương thu dọn cây xanh gãy đổ sau bão số 10, đảm bảo an toàn cho người dân.

Tại xã Lam Thành, nhiều xóm ngoài đê Tả Lam (xã Châu Nhân cũ) bị ngập nặng, cô lập 1.563 hộ với 5.170 nhân khẩu. Toàn xã có 3.900 hộ bị tốc mái; 12 trường học, trụ sở UBND, công an xã và các cơ quan đảng – chính quyền hư hỏng nặng; cây xanh và cột điện gãy đổ khắp nơi.

Tại xã Vạn An, 202 hộ với 383 nhân khẩu đã được di dời khỏi khu vực nguy cơ sạt lở, ngập lụt.

Theo thống kê sơ bộ của Công ty Cổ phần Công viên cây xanh Vinh, có khoảng 6.000 cây xanh trên địa bàn bị gãy đổ sau bão.

Một số xóm như Hồ Sơn, Trường Sơn, Bắc Thung bị ngập cục bộ; sạt lở xuất hiện tại Khe Mít (xóm Trường Sơn) và bờ sông Đào (xóm Sa Nam).

Hơn 1.000 hộ bị tốc mái, 800 m tường rào đổ sập, 22 công trình công cộng hư hỏng, trong đó Trung tâm Y tế Nam Đàn toàn bộ mái tôn khu khám chữa bệnh bị hư hại.

Ngành Y tế Nghệ An thiệt hại gần 27 tỷ đồng do bão số 10.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cũng kiểm tra xã Đại Đồng, trực tiếp chứng kiến hư hỏng nặng tại Trường Mầm non Thanh Lĩnh và nhiều nhà dân. Các cấp chính quyền xã đang khẩn trương thống kê thiệt hại, triển khai biện pháp khắc phục bước đầu để ổn định đời sống nhân dân.

Ngay sau bão, lực lượng công an, quân sự và cán bộ cơ sở đã triển khai phương châm “4 tại chỗ”: Thông tuyến giao thông, kiểm tra vùng trũng, bảo đảm an toàn cho người dân, thống kê thiệt hại, từng bước đưa nhịp sống trở lại bình thường.

Ông Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo trực tiếp với Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã Lam Thành.

Ngay sau khi nước rút, công tác vệ sinh môi trường, phòng dịch và khôi phục sản xuất, hạ tầng thiết yếu được triển khai nhanh chóng, hướng tới ổn định đời sống và tái thiết bền vững.

Trên địa bàn TP Vinh (cũ), bão số 10 tiếp tục quật ngã hàng nghìn cây xanh, làm nhiều tuyến phố ách tắc.

Bão Bualoi quần thảo với sức gió cực mạnh đã khiến nhiều trường học ở tỉnh Nghệ An bị tốc mái.

Theo thống kê sơ bộ của Công ty CP Công viên cây xanh Vinh, khoảng 6.000 cây bị gãy đổ, phần lớn là cây cổ thụ đã chịu bão trước đó. Lực lượng công nhân và cơ quan chức năng đang phối hợp khẩn trương cắt tỉa, vận chuyển cây gãy đổ, thông đường, đảm bảo an toàn cho người dân.

Các hộ chăn nuôi gia cầm ở xã An Châu (Nghệ An) thiệt hại nặng nề.

Nghệ An hiện đang mất điện trên diện rộng, nguy cơ lũ trên các sông rất cao. Chính quyền khuyến cáo người dân chủ động ứng phó lũ, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.

Các lực lượng chức năng túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó khi bão suy yếu để nhanh chóng khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.