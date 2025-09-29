Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nhiều trường học, cơ sở y tế ở Nghệ An bị thiệt hại nặng nề do bão số 10

Xã hội

Nhiều trường học, cơ sở y tế ở Nghệ An bị thiệt hại nặng nề do bão số 10

Bão số 10 Bualoi với gió giật mạnh kèm mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại nặng nề cho các trường học và ngành y tế Nghệ An.

Thanh Hà
Chiều 29/9, ghi nhận của phóng viên, trên địa bàn Nghệ An, có nhiều trường học bị tốc mái, hư hỏng nghiêm trọng khi bão số 10 tràn tới lúc rạng sáng cùng ngày, trong đó, có những cụm trường Mầm non, Tiểu học ở xã Nghi Kim cũ bị tốc mái hoàn toàn.
Chiều 29/9, ghi nhận của phóng viên, trên địa bàn Nghệ An, có nhiều trường học bị tốc mái, hư hỏng nghiêm trọng khi bão số 10 tràn tới lúc rạng sáng cùng ngày, trong đó, có những cụm trường Mầm non, Tiểu học ở xã Nghi Kim cũ bị tốc mái hoàn toàn.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&amp;ĐT) tỉnh Nghệ An vừa có báo cáo nhanh thống kê chi tiết thiệt hại tại tất cả các trường học trên địa bàn. Tính đến 15h ngày 29/9/2025, tổng thiệt hại sơ bộ ban đầu ước tính gần 300 tỷ đồng.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Nghệ An vừa có báo cáo nhanh thống kê chi tiết thiệt hại tại tất cả các trường học trên địa bàn. Tính đến 15h ngày 29/9/2025, tổng thiệt hại sơ bộ ban đầu ước tính gần 300 tỷ đồng.
Dù chưa có thông báo chính thức, nhưng đảo qua các trường học trên địa bàn phường Trường Vinh, Vinh Phú, Thành Vinh, tình trạng cây cối ngổn ngang sau bão đang khá phổ biến. Trong sáng nay, việc dọn dẹp hầu như chưa thực hiện vì trời vẫn còn mưa, nhiều nơi bị ngập lụt, giao thông chia cắt. Nếu chiều nay chưa xử lý kịp thì sáng mai, khó có thể trở lại học bình thường.
Dù chưa có thông báo chính thức, nhưng đảo qua các trường học trên địa bàn phường Trường Vinh, Vinh Phú, Thành Vinh, tình trạng cây cối ngổn ngang sau bão đang khá phổ biến. Trong sáng nay, việc dọn dẹp hầu như chưa thực hiện vì trời vẫn còn mưa, nhiều nơi bị ngập lụt, giao thông chia cắt. Nếu chiều nay chưa xử lý kịp thì sáng mai, khó có thể trở lại học bình thường.
Trường Trung cấp Kinh tế công nghiệp thủ công nghiệp Nghệ An cũng bị tốc mái, nhiều cây cối bị gãy đổ.
Trường Trung cấp Kinh tế công nghiệp thủ công nghiệp Nghệ An cũng bị tốc mái, nhiều cây cối bị gãy đổ.
Theo ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh văn phòng Sở GD&amp;ĐT Nghệ An - qua nắm bắt sơ bộ ban đầu, thiệt hại của các trường học trên địa bàn do bão Bualoi rất nặng. Một số xã miền núi nước bắt đầu dâng cao gây ngập lụt trường lớp và chia cắt đường đến trường của học sinh. Trước mắt, Sở chỉ đạo các trường tập trung dọn dẹp, tu sửa trường lớp, khắc phục hư hỏng.
Theo ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An - qua nắm bắt sơ bộ ban đầu, thiệt hại của các trường học trên địa bàn do bão Bualoi rất nặng. Một số xã miền núi nước bắt đầu dâng cao gây ngập lụt trường lớp và chia cắt đường đến trường của học sinh. Trước mắt, Sở chỉ đạo các trường tập trung dọn dẹp, tu sửa trường lớp, khắc phục hư hỏng.
Bệnh viện Sản nhi Nghệ An tan hoang sau bão.
Bệnh viện Sản nhi Nghệ An tan hoang sau bão.
Theo thống kê đến 16h30 ngày 29/9, toàn ngành y tế Nghệ An có 37/49 cơ sở, đơn vị y tế bị ảnh hưởng, tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 26,9 tỷ đồng.
Theo thống kê đến 16h30 ngày 29/9, toàn ngành y tế Nghệ An có 37/49 cơ sở, đơn vị y tế bị ảnh hưởng, tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 26,9 tỷ đồng.
Trung tâm Y tế Anh Sơn bị thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng.
Trung tâm Y tế Anh Sơn bị thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng.
Thanh Hà
#Nghệ An #thiệt hại #y tế #trường học #bão số 10

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT