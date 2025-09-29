Tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích khi đi câu cá ở Huế

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng TP Huế đã tìm thấy thi thể anh T.V.D. (30 tuổi, trú tại phường Phong Thái) cách hiện trường gặp nạn không xa.

Ngày 29/9, thông tin từ UBND phường Phong Thái (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích khi đi câu cá tại hồ nước thuộc tổ dân phố Sơn Quả.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 28/9, trong lúc mưa lớn do ảnh hưởng bão số 10, anh Trương Văn D. một mình ra hồ nước gần nhà để câu cá. Thời điểm này, nước hồ dâng cao vì mưa lớn kéo dài, khiến việc đi lại rất nguy hiểm.

Mưa to khiến nhiều địa phương ở TP Huế bị ngập lụt cục bộ.

Đến tối, không thấy anh D. trở về nhà, gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Sáng 29/9, người nhà trình báo vụ việc lên chính quyền địa phương.

Ngay sau đó, UBND phường Phong Thái đã huy động lực lượng tại chỗ phối hợp tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ.

Đến khoảng 14h30 ngày 29/9, thi thể anh D. đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy cách hiện trường gặp nạn không xa.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

