Kho tri thức

5 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn

Vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn đã khiến 5 ô tô bị hư hỏng, trong đó chiếc Ford Everest bị biến dạng.

Theo Đình Hiếu/Vietnamnet

Chiều 7/9, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, trên tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô, trong đó, ô tô nhãn hiệu Ford Everest bị biến dạng.

Cụ thể, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào hồi 15h cùng ngày, tại Km280+500 cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, hướng Thanh Hóa đi Hà Nội. Thời điểm trên, ô tô con BKS 30M-075.XX đã va chạm với xe khách BKS 29E-370.XX, ô tô nhãn hiệu Ford Everest mang biển số Hà Nội, ô tô đầu kéo BKS 89C-207.XX và ô tô con BKS 30L-557.XX.

tai-nan-1.jpg
Ô tô nhãn hiệu Ford Everest bị biến dạng sau vụ tai nạn. Ảnh: Ngô Văn Thành

Tại hiện trường, 4/5 ô tô bị hư hỏng, trong đó ô tô nhãn hiệu Ford Everest bị biến dạng, bung hết túi khí.

Vụ tai nạn cũng khiến 2 người bị xây xát được lực lượng chức năng đưa đi bệnh viện kiểm tra.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để phân luồng giao thông, giải quyết tai nạn.

"Vụ tai nạn khiến giao thông bị ùn tắc cục bộ, các phương tiện chỉ di chuyển được trên 1 làn của cao tốc", đại diện Đội CSGT đường bộ số 3 cho biết.

Hiện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

vietnamnet.vn
